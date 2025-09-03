Novak Djokovic, das tanzende Tennisass

Novak Djokovic mag zwar einer der besten Tennisspieler sein, den die Welt je gesehen hat. Ganz mit seinen Vor- und Rückhandschlägen können die Tanzbewegungen jedoch nicht mithalten, die er nach dem Viertelfinale gegen Taylor Fritz zum Besten gab. Für den Geburtstag seiner Tochter führte er den sogenannten „Soda Pop Dance“ aus dem Netflix-Film „KPop Demon Hunters“ auf.

Die Geschichte handelt von einer Band, deren Mitglieder Rumi, Mira und Zoey ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Der Film ist die erfolgreichste Netflix-Produktion aller Zeiten. Ebenso durch die Decke geht die Musik. Gleich vier Songs aus dem Soundtrack finden sich aktuell in den Top 10 der amerikanischen sowie der deutschen Charts. So ist es kein Wunder, dass auch die Tänze aus dem Musical-Film viral gehen. In den sozialen Medien, allen voran auf TikTok, posten Nutzerinnen und Nutzer ihre Version des „Soda Pop Dance“.

„KPop Demon Hunters“ ist der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten

Nun bringt Djokovic den viralen Hit auf die große Tennisbühne. Im Film läuft die Szene folgendermaßen ab: Man sieht einen großen, gepflasterten Platz inmitten einer Großstadt. Ein rosa Bengalfeuer brennt, die Musik wird lauter, aus dem gefärbten Nebel tritt die rivalisierte Boyband und macht die Innenstadt zu ihrer Bühne. Alle Blicke sind auf sie gerichtet; Rumi, Mira und Zoey sind sauer.

Icon vergrößern Im Netflix-Hit „KPop Demon Hunters“ geht es um die Girl-Band Huntr/x, deren Mitglieder ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Foto: Netflix, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Netflix-Hit „KPop Demon Hunters“ geht es um die Girl-Band Huntr/x, deren Mitglieder ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Foto: Netflix, dpa

Wie im Film jubelt die Menge, als Djokovic nach dem Spiel auf dem blauen Tennisplatz des Arthur Ashe Stadions ganz ohne Musik eine fiktive Flasche, den namensgebenden Soda Pop, an seine Lippen setzt. Danach bewegt er durchaus schwungvoll und mit konzentriertem Blick seine Schultern abwechselnd auf und ab. Der zweite Teil der Darbietung flacht dann etwas ab. Nach ein paar Hüftschwüngen verlässt Djokovic schnell das Feld.

Im Halbfinale des US-Open tritt Djokovic am Freitag gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz an

Grund für die Darbietung ist Djokovics Tochter Tara, die großer Fan des Netflix-Hits ist und am Tag des Viertelfinales ihren achten Geburtstag feiert. Da ihr Vater jedoch versucht, nach zwei Jahren ohne Trophäe seinen 25. Grand-Slam-Titel zu gewinnen, kann er leider nicht bei der Party sein. Als Wiedergutmachung führte er den Tanz auf, den ihm Tara zuvor beigebracht hatte. „Hoffentlich bringe ich sie zum Lachen, wenn sie aufwacht“, sagte Djokovic im anschließenden Interview.

Bei den vorigen drei Grand-Slam-Turnieren in dieser Saison war für Djokovic stets im Halbfinale Schluss. Am Freitag wartet der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz. Die Fans dürfen auf ein spannendes Spiel hoffen. Und darauf, dass Tochter Tara ihrem Vater weitere Choreografien beibringt.