Novak Djokovic hatte sich gerade durch die harte Qualifikation bei den Australian Open 2005 gekämpft, da traf ihn das Lospech „brutal hart.“ Für die erste Hauptrunde des Melbourne-Grand Slam bekam der 17-jährige serbische Teenager die Nummer 1 der Welt zugeteilt, den russischen Grand Slam-Champion Marat Safin. Die Nightshow in der vollen Rod Laver-Arena sei „kein besonders schönes Erlebnis“ gewesen, sagt Djokovic, nach 74 Minuten und einer 0:6, 2:6, 1:6-Niederlage gegen den späteren Pokalgewinner war auch schon alles vorbei beim ersten Major-Match seines Profilebens. „Es war eine Lehrstunde“, so Djokovic, damals noch die Nummer 188 der Rangliste, „was danach im Tennis für mich kommen würde, war unvorstellbar.“

Mehr als 20 Jahre später ist Djokovic der erfolgreichste Spieler der Tennisgeschichte, mit 24 Grand Slam-Titeln und etlichen Rekorden in den Chroniken seines Sports. „Ein Wunder auf zwei Beinen“ nennt Boris Becker den zweifachen Familienvater – den Mann, der bei den Offenen Englischen Meisterschaften in Wimbledon aktuell wieder einmal in die Vorschlussrunde eingezogen ist und nun am Freitag im Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner anzutreten hat. Bis dahin sollte sich Djokovic auch wieder von seinem unglücklichen Sturz kurz vor Toresschluss im Viertelfinale gegen den Italiener Flavio Cobolli erholt haben.

Novak Djokovic ist ein Ausdauerkünstler

Der 2025er-Rasenklassiker an der Church Road ist das 79. Major-Turnier, das der geschmeidige Ausdauerkünstler Djokovic bestreitet. 52 Mal hat er bei den wichtigsten Branchentreffen wenigstens das Halbfinale erreicht. „Kein Spieler hat seinen Körper so sehr gedrillt und perfektioniert, um in diesem Alter weiter in der absoluten Weltklasse mitzumischen“, sagt Andy Murray, unlängst selbst noch Kurzzeit-Übungsleiter bei Djokovic. Nur zum Vergleich: Der große Schwede Björn Borg bestritt gerade mal 28 Grand Slams, Boris Becker 46, Pete Sampras 52.

Bei Djokovic ist aber noch immer kein Ende in Sicht ist, auch nicht nach 100 Karriere-Titeln und aktuell 102 Matcherfolgen auf den Tennis-Grüns an der Church Road. Nach einer durchwachsenen Saison erscheint es im grünen Grand Slam-Paradies dieser Tage, als wäre Djokovic in einen Jungbrunnen gefallen. Eine akrobatische und spektakuläre Flugeinlage des „Djokers“ im Drittrunden-Duell mit seinem Landsmann Miomir Kecmanovic wurde sogar zu einem der bisher größten Internet-Hits des Turniers, der „Becker-Hecht“ des Ausnahmespielers verbreitete sich millionenfach im Universum der sozialen Medien. „Ist der Kerl wirklich 38 Jahre alt“, fragte Amerikas Ex-Superstar John McEnroe da.

Das Duell gegen Sinner ist natürlich auch eines der Generationen

Djokovic ist und bleibt auch im vorgerückten Alter ein Meister darin, sich nach kleineren und größeren Enttäuschungen oder auch ausgemachten Krisen immer wieder aufzurappeln – und nicht selten mit ausgewechseltem Personal zu einem Comeback anzusetzen. Gerade erst bekundete der kommende Gegner Sinner, dass er sich bei keinem anderen Spieler „mehr abschaut als bei Novak Djokovic“ – auf und neben dem Centre Court. Djokovic habe immer noch die Qualität, alle nachfolgenden Generationen in Angst und Schrecken zu versetzen, meint Beobachter Becker, „vor allem wegen seiner hochprofessionellen Haltung“: „Keiner lebt Tennis so sehr wie er“, findet Becker, der seinen früheren Schützling bevorzugt „Schatzi“ nennt.

Manche Tennisträume gehen schon in Erfüllung, wenn ein Spieler oder eine Spielerin überhaupt einmal in ein Grand Slam-Hauptfeld gelangt oder dann in die zweite Turnierwoche vorstößt. Ein verschwindend kleiner Bruchteil von Abermillionen Hoffnungsvollen schafft es ganz nach vorn, ins Spitzenrevier. Und Djokovic? Er hat nach 1150 gewonnenen Matches und 188 Millionen Dollar Preisgeld nun die Aussicht, auf seine ganz späten Tage, im werweißwievielten Frühling, noch den achten Wimbledon-Titel zu gewinnen – und mit einem gewissen Roger Federer gleichzuziehen. Und auch mit 25 Titeln als alleiniger Rekordhalter bei den Grand Slams aufzuscheinen, den Hochämtern dieses Sports.