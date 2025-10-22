Warum das Kreuzband bei Frauen schneller reißt

Die Bilder verhießen nichts Gutes: Mit schmerzverzerrtem Gesicht und auf zwei Vereinsbetreuer gestützt, verließ Nationalspielerin Lena Oberdorf den Platz beim Ligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln. Ausgerechnet Oberdorf, die nach ihrem Kreuzbandriss und einem Jahr Pause gerade erst wieder angefangen hatte, zu spielen. Am Montag folgte die Bestätigung der schlimmsten Befürchtungen: Erneut hat sich die 23-Jährige das Kreuzband und damit die wichtigste Sehne im rechten Knie gerissen. Sie fällt erneut lange aus. Oberdorfs Pech ist besonders drastisch – und symptomatisch für den Frauen-Fußball. Denn die Meldungen, wonach sich eine Spielerin das Kreuzband gerissen hat, trudeln immer häufiger ein. Alleine beim FC Bayern fallen aktuell mit Oberdorf, Sarah Zadrazil und Barbara Dunst drei Spielerinnen aus. Real Madrid vermeldete zuletzt dieselbe Verletzung bei Ex-Nationalkeeperin Merle Frohms, Leipzig bei Giovanna Hoffmann.

Dass das Risiko für Frauen größer ist, sich am Ligamentum cruciatum, so der medizinische Fachbegriff, zu verletzen, ist nicht nur ein Gefühl. Dr. Ulrich Boenisch von der Augsburger Hessingpark-Clinic ist einer der führenden Kniespezialisten Europas und sagt: „Die Gefahr eines Kreuzbandrisses ist für Frauen vier- bis sechsmal so hoch wie für Männer.“ Schließlich unterscheidet sich der weibliche Körper auch bei der Positionierung der Knie vom männlichen, so Boenisch: „Bei Frauen ist das Becken breiter.“ Damit soll der Geburtsvorgang erleichtert werden. „Dadurch verändern sich aber auch die Winkelverhältnisse in der Hüfte. Die Stellung der Oberschenkel und der Kniegelenke führt zu einer leichten X-Beinstellung bei Frauen.“ Eben das begünstige einen Kreuzbandriss. Männer hingegen tendieren eher zu O-Beinen.

Icon vergrößern Von Radprofi wie Dietrich Thurau bis zu Fußballspielern wie Michael Tarnat oder Julian Schieber: Zu Ulrich Boenisch in die Augsburger Hessingpark-Clinic kommen Sportgrößen aus der ganzen Welt. Foto: Ulrich Wagner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von Radprofi wie Dietrich Thurau bis zu Fußballspielern wie Michael Tarnat oder Julian Schieber: Zu Ulrich Boenisch in die Augsburger Hessingpark-Clinic kommen Sportgrößen aus der ganzen Welt. Foto: Ulrich Wagner

Bei den Frauen spielen der Beckenstand, die Hormone und die Muskulatur eine Rolle

Dazu kommen weitere Faktoren, so Boenisch: „Hormonelle Einflüsse wie der weibliche Zyklus erhöhen ebenfalls das Risiko. Zudem ist es erwiesen, dass die Knochenhöhle, in der das Kreuzband liegt, bei Frauen enger ist als bei Männern.“ Die Notch, so der Fachbegriff für die knöcherne Ummantelung des Bandes, verzeiht im weiblichen Körper folglich auch weniger, wenn es zu einer Belastungsprobe kommt. Ein zusätzlicher Faktor ist die Muskulatur. Die kann zusätzlich stabilisierend wirken, ist aber bei Frauen in aller Regel etwas weniger ausgeprägt als bei Männern.

Boenisch, der in seiner Klinik Leistungssportler aus allen Disziplinen hat, betont: Der Fußball hat das Problem nicht alleine. „Die Gefahr gibt es auch beim Basketball, Handball und vor allem beim Skisport – also überall dort, wo es der Körper mit hohen Beschleunigungen und Rotationen zu tun hat.“ Auch beim DFB ist die Thematik angekommen. Nia Künzer ist mit der DFB-Auswahl Weltmeisterin geworden und hat sich im Laufe ihrer Karriere viermal das Kreuzband gerissen. Mittlerweile nimmt sie sich des Themas als DFB-Sportdirektorin an und ist zuversichtlich, wie sie der dpa sagte: „Wir haben im medizinischen, im athletischen, im Physio-Bereich wahnsinnige Fortschritte gemacht.“

Kniespezialist Boenisch empfiehlt ein Trainingsprogramm der Fifa - und Regeneration

Was Frauen und Mädchen tun können, um sich vor diesen Knieverletzungen zu schützen? Laut Ulrich Boenisch sei es wertvoll, wenn das Knie über einen entsprechenden Muskelaufbau zusätzlich stabilisiert werde. Außerdem verweist der Mediziner auf ein spezielles Trainingsprogramm des Fußball-Weltverbandes namens „Fifa 11+“, das eine Empfehlung für Trainer sein soll und sich an Spielerinnen ab 14 Jahren richtet: „Damit wird versucht, durch spezielle Trainingseinheiten all diese Problemzonen zu stärken und das in das allgemeine Training einzubauen.“ Abrufbar sind die Übungen über die Homepage der Fifa oder beim Deutschen Fußball-Bund.

Ebenso wichtig laut Boenisch, um Verletzungen aller Art zu vermeiden, ist etwas, was beim Terminkalender des Spitzensports fast immer zu kurz kommt: Regeneration. „Es ist wichtig, dass der Körper zur Ruhe kommt. Leider ist dafür oft nicht mehr die Zeit.“ Der Terminkalender der Frauen ist zwar nicht so eng getaktet wie der der Männer – aber auch hier kommen immer mehr Spiele hinzu. Zudem ist der Frauenfußball zuletzt immer athletischer geworden, so Boenisch: „Mit dem Spiel vor zehn Jahren hat das nur noch wenig zu tun.“

Ein anderer Faktor im Fall von Oberdorf ist aber unabhängig vom männlichen oder weiblichen Körper, so Boenisch: „Die Wahrscheinlichkeit, sich nach überstandener Kreuzbandverletzung gleich wieder dort zu verletzen, liegt bei 14 bis 18 Prozent.“ Ursächlich dafür ist der Umstand, dass bei der ersten Verletzung Nervenfasern durchtrennt werden, die sich auch nicht mehr regenerieren. „Das Körpergefühl im Kniegelenk, die Propriozeption, ist danach nicht mehr dasselbe.“