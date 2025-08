Oberhauser Schulteam spielt meisterlich Basketball

Großer sportlicher Erfolg für die Kapellen-Mittelschule Augsburg-Oberhausen: Die Basketball-Schulmannschaft kürte sich kurz vor Beginn der Sommerferien in Amorbach zum bayerischen Meister. Nach dem Gewinn der schwäbischen Meisterschaft gegen Leipheim sowie dem Sieg im südbayerischen Qualifikationsturnier gegen München, Landshut und Ingolstadt konnte sich das Team auch im letzten Spiel der Saison 2024/25 gegen starke Gegner durchsetzen.

Doch das war nicht einfach. Die eingespielte und sehr gut vorbereitete Mannschaft Unterfrankens, die Parzival Mittelschule Amorbach, verlangte als Vertreter Nordbayerns den Schwaben alles Können ab. Doch in einem rasanten, hart umkämpften, aber fairen Spiel auf hohem sportlichem Niveau setzten sich letztlich die Augsburger am Ende der vier Viertel mit 87:79 Punkten durch. Nach einem gelungenen Start hatten die Gäste nach zehn Minuten bereits mit knapp 20 Punkten geführt. Doch die Schüler aus Amorbach trafen danach Korb um Korb und kämpften sich schrittweise zurück ins Spiel. So ging es mit 36:46 in die Halbzeitpause.

Nervenaufreibende Schlussviertel für die Augsburger Schüler

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber auch durch die lautstarke Unterstützung der deutlich mehr als hundert Unterstützer den Vorsprung der Augsburger auf zwei Punkte drücken. Die beiden letzten Viertel waren dann nervenaufreibend spannend, wobei die Schwaben trotz hoher Foulbelastung engagiert die knappe Führung verteidigten und bis zum Schlusspfiff aufrechterhalten konnten.

Am Ende der emotionalen und äußerst spannenden Partie wurden den Mannschaften als den zwei besten Basketballteams der Mittelschulen Bayerns ihre wohlverdienten Medaillen und Urkunden überreicht. Nach dem sportlichen Shakehands beider Teams machte sich die Kapellen-Mittelschule mit ihrem Coach und Leiter der Basketball-AG, Sascha Lennich, sowie Co-Trainerin Barbara Schwarz glücklich, aber erschöpft auf den Rückweg.

Kapellenschule bietet Basketball AGs für fast alle Jahrgangsstufen

Die Meisterschaft ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Aufbauarbeit der Schule, die sich in dieser Sportart stark engagiert. So gab es im gerade erst abgelaufenen Schuljahr nicht nur Basketball AGs für Jungs, sondern auch für Mädchen in den Jahrgangsstufen 5 bis 6 sowie 7 bis 10. Der Besuch eines Profispiels der Basketballer der Hessing Kangaroos Stadtbergen/Leitershofen sowie ein 3x3-Basketballturnier in der eigenen Schule während des Sommerfestes gehörten ebenfalls zu den Aktivitäten. Beim 3x3 setzte sich das Lehrer All-Star-Team (gerade noch knapp) gegen die Gewinner der Jahrgangsstufen durch.

Zirbelnuss-Cup in Kooperation mit anderen Augsburger Mittelschulen

Auch der Zirbelnuss-Cup wurde durch eine Kooperation mit der Albert-Einstein-Mittelschule und der Löweneck-Mittelschule ins Leben gerufen. Dabei gewann das Team der Kapellenschule bis auf eine Niederlage den ersten zu vergebenden Wanderpokal. Beim 3x3-Turnier der Augsburger Schulen gewann die Kapellenschule die Qualifikationsrunde ungeschlagen und verlor im Halbfinale gegen das Gymnasium St. Stephan unglücklich mit einem Punkt in der Verlängerung. Dazu wurden die Jungen III/2 Basketball ungeschlagener Stadtmeister der Mittelschulen. Dannach gewann man die Regional-Qualifikation gegen Zusmarshausen und holte sich gegen Leipheim den schwäbischen Meistertitel. Mit dem Sieg im bayerischen Landesfinale in Amorbach setzten die Oberhauser dem sportlich so erfolgreichen Schuljahr nun die Krone auf.