OGC Nizza - 1. FC Köln in der Conference League: Alle Infos zur Übertragung

OGC Nizza und der 1. FC Köln treffen in der Conference League 2022/23 aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream haben wir hier für Sie.

Die Conference League wird in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgetragen. Sie soll künftig nach der Champions League und der Europa League der hierarchisch drittwichtigste Wettbewerb für Mannschaften in Europa sein. In der Gruppe D spielen außer Köln und Nizza die Teams des serbischen FK Partizan Belgrad und des tschechischen Clubs 1. FC Slovácko.

Gleich zu Beginn steht also das Match Nizza gegen Köln auf dem Spielplan der Europa Conference League 2022/23. Wird es das Spiel im Free-TV zu sehen geben? Wie läuft die Übertragung ab? Wann ist Anpfiff? Alle Infos zu dieser Partie haben wir hier für Sie.

OGC Nizza - 1. FC Köln in der Conference League 22/23: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln findet am 8. September 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr.

OGC Nizza vs. 1. FC Köln: Übertragung live im Free-TV und Online-Stream?

Die Begegnung zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln gibt es live nur im kostenpflichtigen Stream von RTL+ zu sehen. Alle Infos finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: OGC Nizza vs. 1. FC Köln , Gruppenphase der UEFA Conference League 2022/23 - 1. Spieltag

vs. , Gruppenphase der Conference League 2022/23 - 1. Spieltag Datum: Donnerstag, 8. September 2022

Donnerstag, 8. September 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Stade de Nice ("Allianz Riviera "), Nizza , Frankreich

Stade de Nice ("Allianz "), , Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: RTL+

Die UEFA Conference League 22/23 live im TV und Stream: Wie läuft die Übertragung?

Die Übertragung der Europa Conference League 2022/23 läuft hierzulande ausschließlich in der RTL-Sendergruppe. Sämtliche Spiele kann man - gegen Gebühr - live im Streaming-Dienst RTL+ verfolgen, der lediglich bei Wiederholungen gratis verfügbar ist. Einige der Spiele laufen auch auf RTL und bei Nitro im Free-TV, aber mit exakten Infos hierzu hält sich der Sender noch ziemlich bedeckt. Das Spiel OGC Nizza vs. 1. FC Köln gibt es jedenfalls nicht gratis.

RTL+ kostet 4,99 Euro pro Monat, wenn man den Dienst live nutzen möchte. Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Wer auf bestimmte Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand Juni 2022).

OGC Nizza gegen 1. FC Köln in der Conference League: Infos und Bilanz der Vereine

Die beiden Kontrahenten sind sich bisher zweimal auf dem Platz begegnet. Die Bilanz ist ausgeglichen - jede der Mannschaften konnte ein Spiel für sich entscheiden. Das Torverhältnis beträgt allerdings 4:1 zugunsten der Kölner. Dies ist nicht zuletzt auf das bisher letzte Match zurückzuführen - am 12. Dezember 1973 im Rückspiel des EL-Achtelfinales, bei dem die Männer von Rhein vier Tore erzielten. Das Ergebnis des Hinspiels müssten Sie sich jetzt eigentlich selbst ausrechnen können.