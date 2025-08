Leipzig vor der Saison: Einmal alles neu, bitte

RB Leipzig steckt mitten in einem dicken Umbruch. Raus aus dem grauen Niemandsland der Vorsaison, rein in eine Spielzeit, die den alten und neuen Ansprüchen gerecht werden soll. Das Verpassen des Europapokals war in Leipzig mehr als nur ein sportlicher Rückschlag. Mit dem von Werder Bremen nach Leipzig gelotsten Ole Werner an der Seitenlinie und einem frisch zusammengewürfelten Kader soll es zurück in Richtung Europa gehen.

Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison getan? Ziemlich viel. Die größte Veränderung gibt es auf der Trainerbank: Ole Werner folgt auf Marco Rose und bringt nicht nur neue Ideen mit, sondern auch eine neue Ansprache. Werner steht für mutigen Fußball, will hohes Pressing und klare Strukturen. Im Kader hat sich einiges getan: Kevin Kampl, Amadou Haidara, Lukas Klostermann, Timo Werner, Andre Silva, Eljif Elmas – alles Kicker, die nicht mehr wirklich wichtig für die Zukunft sind. Offen ist noch die Frage nach der Nummer eins: Der Zweikampf zwischen Platzhirsch Peter Gulacsi und Herausforderer Maarten Vandevoordt soll in der kommenden Woche entschieden werden. „Man kann auch sagen, dass es eine leichte Entscheidung ist, weil es auf jeden Fall so sein wird, dass jemand im Tor steht, der eine richtig gute Qualität hat“, sagte Werner jüngst dem Kicker.

Wer soll jetzt direkt helfen, wer bringt Perspektive mit? Königstransfer ist in Leipzig wohl Johan Bakayoko. Für rund 18 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen, ist der belgische Flügelspieler ab sofort als Stammkraft eingeplant. Er bringt Tempo und Eins-gegen-eins-Stärke mit, kann sich noch weiter entwickeln. Dazu kommen Spieler wie Ezechiel Banzuzi, Yan Diomande, Max Finkgräfe oder Aleksandar Maksimovic. Auch mit Blick auf morgen geholt waren sie in der Vorbereitung schon auffällig. Besonders der von CD Leganes verpflichtete Diomande bringt Schwung mit – er ist zunächst als Backup für Antonio Nusa geplant.

Wer geht noch – und wer könnte noch kommen? Benjamin Sesko steht vor dem Absprung, Newcastle und Manchester United sind sehr interessiert – um die 80 Millionen Euro werden gehandelt. Auch bei Xavi Simons ist ein Abgang zum FC Chelsea möglich, RB soll mindestens 70 Millionen fordern. Sollten die Wechsel durchgehen, dürfte Leipzig nochmal auf dem Stürmermarkt aktiv werden. Kandidaten sind Romulo (Göztepe Izmir) oder Fabio Silva (Wolverhampton). Leipzig hat bereits über 90 Millionen Euro in Neuzugänge investiert, aber erst sieben Millionen Euro für Ilaix Moriba (Celta Vigo) und Yussuf Poulsen (Hamburger SV) eingenommen. Die schwarze Null bei Transfers ist die klare Vorgabe – zumal nach sechs Jahren erstmals keine Erlöse aus der Champions League winken. Auf der Streichliste stehen zudem Silva (Werder ist dran), Werner oder Elmas. Bayer Leverkusen will Drittkeeper Janis Blaswich haben, muss aber noch Leipzigs Keeper-Entscheidung auf der eins abwarten.

Mit welchen Erwartungen geht Leipzig in die Saison? Das Verpassen des Europapokals war in Leipzig sportlicher Rückschlag und wirtschaftliches Alarmsignal. Entsprechend klar ist die Ansage: Europa muss es wieder sein. Alles darüber hinaus ist Bonus. Das Gerüst steht – und vorne hängt viel vom Verbleib von Sesko oder Simons ab. Werner will, dass auf dem Platz wieder mehr gesprochen und geführt wird. Der Start ist mit dem Pokalspiel in Sandhausen und dem Bundesligaauftakt gegen Freiburg machbar – aber nicht ungefährlich.