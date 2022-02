Angst vor Omikron: Warum die Chinesen gerne sprühen

Omikron ist die große Sorge der Chinesen vor dem Start der Olympischen Spiele. Deshalb greifen die Organisatoren zur Flasche, berichtet unser Reporter in Peking.

Die Sprühflasche ist entscheidend. Es gibt sie in Weiß, Rosa oder Grün. Es wird gepumpt und gepumpt, bis alles unter einem dichten Nebel von Desinfektionsmitteln verschwindet. Der Boden ist glatt, der Stuhl klebrig – aber eben sauber. Und frei von Viren. Omikron ist die große Sorge der Chinesen. Sie wollen diese Variante des Coronavirus so gut wie möglich aus ihrem Land halten. Deshalb begegnen sie den vielen Gästen aus aller Welt, die zu den Olympischen Spielen anreisen, mit großer Skepsis. Und vor allem derart vermummt, dass nur noch die Augen zu sehen sind.

Der erste Kontakt in Peking ist furchterregend aus. Junge Menschen in weißen Anzügen mit Kopfbedeckung und gleich zwei Masken stehen am Ausgang des Fliegers aus Deutschland. Ihre Laune ist aber gut, sie winken und begrüßen die Olympia-Gäste freundlich. Ein mulmiges Gefühl bleibt dennoch.

Olympia 2022: Die Busfahrt dauert Stunden

So eine Anreise kann sich ziehen. Vor allem während einer Pandemie. Formulare ausfüllen und vorzeigen. PCR-Test machen und Temperatur kontrollieren lassen. Zollüberprüfung und Passkontrollen über sich ergehen lassen. Der Chinese ist gründlich, aber auch effektiv. Zügig werden die Olympia-Gäste durch den Flughafen geschleust. Immerhin das geht schnell, die Busfahrt in die Berge dauert Stunden. Bei einem Durchschnittstempo von 50 Stundenkilometern kein Wunder.

Die Angst in China vor Omikron ist so riesig, dass sich die Olympia-Gäste in ihrer eigenen Blase aufhalten. Alles ist abgesperrt, große Zäune trennen das Gelände der Spiele vom Rest Chinas. Olympia und Einheimische – da soll es zu keiner Vermischung kommen. Es gibt sie aber doch, die menschlichen Momente. Am Flughafen begrüßt ein Chinese die Passagiere aus Frankfurt auf Deutsch. "Frohes neues Jahr!!" hat er sich auf die Rückseite seines weißen Ganzkörperanzugs geschrieben. Waren wir tatsächlich so lange unterwegs, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist? Gefühlt ja. Tatsächlich aber hat in China am Dienstag das neue Jahr begonnen.

