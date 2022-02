Gilt auch für Reporter: Nicht mit leeren Händen nach Hause kommen!

Drei Wochen in China unterwegs und dann kein Mitbringsel gebracht? Das scheint nicht vermittelbar - ist aber gar nicht so leicht zu lösen.

Die Jagd hat begonnen. Eigentlich schon seit Beginn dieser Spiele. Wer nicht raus darf, um einzukaufen, ist auf das Sortiment im Pressezentrum angewiesen. Das aber ist im offiziellen Olympia-Shop überschaubar, zudem ist die Nachfrage groß. Souvenirs sind ein rares Gut bei diesen Spielen in China. Wer mit leeren Händen nach Hause kommt, erntet wohl böse Blicke.

Fast drei Wochen unterwegs, und kein Erinnerungsstück im Koffer? Lässt sich schwer vermitteln. Die Gelegenheiten zu einem ausgedehnten Einkaufsbummel sind aber selten wie Schneefall in Katar. Die Zäune rund um die Hotels sind hoch, die chinesischen Aufpasser streng, ein Entkommen aus der Blase nicht möglich. Supermarkt, Einkaufszentrum oder ein nettes Restaurant – alles in Peking zwar zu sehen, aber trotz der wenigen Meter unerreichbar. Das kann frustrieren. Der Vorteil einer Unterkunft in den Bergen von Zhangjiakou: Hier gibt es neben den Hotels nichts, was einen Ausflug lohnt. Keine Verlockungen, die Gedanken an einen kurzen Ausbruch rechtfertigen.

In den Shops liegen noch Handschuhe oder eine Tasse

Wer also nicht mit leeren Händen zurückkehren möchte, muss in den offiziellen Olympia-Verkaufsladen. In Zhangjiakou ist der sehr klein, die Regale oft leer. Manchmal liegen noch ein paar Handschuhe drin, Krawatten oder Tassen mit dem Logo der Spiele. Ein überschaubares Angebot. In Peking ist der Laden deutlich größer, die Schlange davor aber auch deutlich länger. Bis zu 200 Kundinnen und Kunden stehen davor – egal zu welcher Tageszeit. Vor allem das Maskottchen Bing Dwen Dwen ist gefragt, war es doch lange Zeit ausverkauft. Nun soll es aber Nachschub geben, nachdem in China die Produktion nach den Neujahrs-Feierlichkeiten wieder angelaufen ist. Dass jeder einen dieser Panda-Bären abbekommt, ist längst nicht sicher. Im Zweifel muss es eben die Krawatte sein. Hauptsache eine Erinnerung an Olympia.

18 Bilder Das sind die deutschen Medaillengewinner bei Olympia Foto: dpa

Lesen Sie dazu auch