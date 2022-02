Markus Eisenbichler und das lange Warten auf die erste Medaille

Der Skispringer hat lange auf Olympisches Edelmetall warten müssen. Im Mannschaftswettbewerb ist es endlich so weit. Auch weil er hervorragende Sprünge zeigt.

Die roten Decken sind begehrt. Minus 23 Grad, ein scharfer Wind, da gibt es eigentlich schönere Dinge, als sich von einer Schanze werfen zu müssen. Da das Reglement im Skispringen aber keine Temperatur vorsieht, bei der der Flug nach unten nicht mehr möglich ist, standen die Springer auf dem Turm oben im Wind und mussten Geduld haben. Wer konnte, schnappte sich eine rote Decke. Zu allem Überfluss zog sich der Wettkampf wegen des wechselhaften Windes wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Immerhin mit einem guten Ende für das deutsche Team. Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger holten Bronze hinter Olympiasieger Österreich und Slowenien.

Immer wieder Unterbrechungen. Weil der Wind heftig blies. Meist von hinten. Rückenwind ist bei Skispringern beliebt wie ein Schweinebraten bei Vegetariern. Wer weit kommen möchte, braucht Unterstützung von vorne. Der Wind sollte von unten ein Polster bieten. Bei einigen Springern funktionierte das. Bei anderen nicht.

Bei Karl Geiger zum Beispiel im ersten Durchgang, als er bereits bei 121 Metern landete. Besser erging es Markus Eisenbichler, der auf 136 Meter flog. Und Eisenbichler legte im zweiten Durchgang 139,5 Meter nach. Das war die Basis für den Erfolg, nachdem das deutsche Team zeitweise sogar auf Rang sechs gelegen hatte. So aber kam alles zu einem guten Ende. Vor allem für Eisenbichler. 0,8 Punkte Vorsprung vor Norwegen. Es war hauchdünn.

Karl Geiger nimmt zwei Medaillen mit nach Hause

Eisenbichler strahlte. Auch Geiger war zufrieden. Es nimmt nun zwei Medaillen mit nach Oberstdorf. Kurzzeitig gab es Diskussionen um seinen Anzug, zu groß sei er, wurde vermutet. Ein Bild in einer ungünstigen Pose beweise das, wurde im Internet verbreitet Geiger widersprach. Mehrfach sei er getestet worden, alles in Ordnung. Keine Sorge also.

Auch für Eisenbichler nicht mehr. Er hatte mit Olympia noch eine Rechnung offen. Vor vier Jahren hatte er den Teamwettkampf verpasst. Er war aus der Mannschaft gestrichen. Eine Entscheidung, die ihm lange Zeit zugesetzt hatte. Mittlerweile hat er sie verarbeitet. Spätestens seit Montag. Nun hat er sie endlich, die Olympiamedaille. Die hatte noch gefehlt. "Das bedeutet mir extrem viel", sagte Eisenbichler.

Als er seinen vierten Sprung unten hatte, konnte er nur noch zuschauen und hoffen. Er hatte seinen Part erfüllt. Mit einem bärenstarken Versuch. "Normalerweise ist so eine Granate nicht planbar, aber heute habe ich sie geplant", sagte er. Er saß oben auf der Schanze, ganz auf sich konzentriert. Im Tunnel drin. Nichts mehr bekam er um sich herum mit. Unten musste er die Daumen drücken. "Ich habe gehofft und gebetet, was ich selten tue", sagte er. Es half. Geiger legte vor, Norwegens Marius Lindvik kam nicht ganz heran.

Wobei Geiger selbst nicht an den Erfolg geglaubt hatte. Bis der knappe Vorsprung auf der Anzeigetafel erschien. "Diese Medaille ist für das ganze Team wichtig, ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben", sagte Geiger. Vor allem nach dem zähen Beginn auf der Normalschanze. Am Ende aber durfte die deutsche Mannschaft über zwei Medaillen jubeln. Erst Geiger im Einzel von der Großschanze, nun das Team. "Wir hatten heute das Glück auf unserer Seite, dafür bin ich dankbar", sagte Eisenbichler.

Die Corona-Bedingungen hatten Eisenbichler zugesetzt

Vor vier Jahren hatte er für die Feierlichkeiten in Südkorea seine Lederhose eingepackt. Ob sie wieder dabei ist? "Das weiß ich gar nicht", sagte er. Die Bedingungen vor der Abreise hatten ihm zugesetzt. Wegen der Corona-Pandemie durfte er seine Familie und Freunde nicht mehr sehen. Das Risiko einer Ansteckung sollte minimiert werden. "Ich war nicht komplett bei mir beim Kofferpacken", erzählte er.

Anders auf der Schanze. Da war er komplett bei sich. Und damit der Garant für Bronze. Den Abend wollten die deutschen Springer entspannt ausklingen lassen. Mit dem ein oder anderen Bier in der Unterkunft. Die Abreise nach Deutschland wartet auch bereits. Nach Olympia gibt es kaum Ruhe, es stehen weitere wichtige Wettkämpfe an, für die es sich zu motivieren gilt. "Als Skispringer sind wir das gewohnt", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.