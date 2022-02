Nah dran, aber nicht gut genug: Keine Medaille für deutsche Biathlon-Männer

Die deutschen Männer müssen ohne Medaille die Heimreise aus China antreten. Für den Allgäuer Philipp Nawrath lief es am Freitag beim abschließenden Massenstart lange gut - bis es zum Stehendschießen kam.

Der Wind tobte, die Temperaturen waren wieder im zweistelligen Minusbereich. Auch der Freitag bot nicht das ideale Biathlon-Wetter. Dabei hatten die Olympia-Organisatoren das für Samstag geplante Massenstart-Rennen der Frauen um einen Tag vorverlegt. Am Samstag soll es noch kälter und noch windiger werden. Die Langlauf-Männer werden es bei ihrem 50-Kilometer-Massenstart zu spüren bekommen.

Eigentlich war immer Verlass auf die deutschen Biathlon-Männer

Zumindest den deutschen Biathleten half die Verlegung nicht. Sie blieben zum Abschluss ohne Medaille, was eine enttäuschende Bilanz zur Folge hat. Bei den Frauen war Franziska Preuss auf Rang acht noch die beste Deutsche im Massenstart, bei den Männern holte sich Benedikt Doll ebenfalls Platz acht. Gold sicherten sich die Französin Justine Braisaz-Bouchet und der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Zumindest auf die Frauen war in China Verlass – teilweise. Gold für Denise Herrmann, Bronze mit dem Team, damit nehmen die Biathletinnen zwei Medaillen mit nach Hause. Das aber täuscht nicht darüber hinweg, dass Peking als Enttäuschung in die Olympia-Geschichte eingehen wird. Auch wenn Herrmann zumindest für das Frauen-Team bilanzierte: „Wir können mit den Olympischen Spielen mehr als zufrieden sein.“ Klingt etwas positiver als die Leistungen letztlich waren. Alleine die Frauen wollten drei Medaillen erreichen, insgesamt hätten es vier bis fünf sein sollen. Die Ziele waren nach Pyeongchang schon nach unten korrigiert worden. Vor vier Jahren hatte das deutsche Team noch sieben Medaillen auf dem Heimflug im Gepäck. Der Abwärtstrend ist unverkennbar.

Letztmals waren die deutschen Männer 2010 ohne Biathlon-Medaille geblieben. Sonst war immer Verlass auf die Plakettensammler. In China aber wollte nichts so recht gelingen. Auch wenn mehrfach nur Kleinigkeiten fehlten. Wie bei Doll, der immer unter den besten Zehn landete, aber eben nie ganz vorne. Vor allem die verpasste Medaille mit der Staffel ärgerte ihn. Die deutschen Skijäger hatten schon Gold vor der Flinte – bis Philipp Nawrath im letzten Schießen noch zwei Strafrunden hinnehmen musste und als Vierter ins Ziel lief.

Doll hält sein Team für gut aufgestellt

Für den Schwarzwälder Doll waren es die letzten Olympischen Spiele. Richtig traurig klang er darüber nicht, als er am Freitag nach dem Rennen bei den Interviews stand. Der Wind pfiff ihm um die Ohren, die Metallgitter neben der Strecke bogen sich schon mächtig. „Natürlich ist es schön, um Medaillen zu laufen. Aber für mich sind auch eine Weltcup-Saison oder eine WM wichtig“, meinte Doll. Trotz der medaillenlosen Spiele ist ihm um die Zukunft nicht bange. „Wir waren ja nicht meilenweit weg. Wir sind gut aufgestellt“, sagte er.

Lange Zeit sah es so aus, als könnte Philipp Nawrath zum Abschluss tatsächlich um einen Platz auf dem Podium kämpfen. Zur Halbzeit lag der Allgäuer nur wenige Sekunden hinter Bö auf Platz zwei. Dann aber kam das Stehendschießen, die Problemdisziplin des 29-Jährigen. Er leistet sich zu viele Fehler, musste sieben Mal in die Strafrunde, was letztlich Platz 23 bedeutete. Der Traum einer Medaille war vorbei. Dabei war die Laufleistung ansprechend. „Das kann ich auf jeden Fall mitnehmen“, sagte er. Was er auch mitnehmen kann: Viel Verbesserungspotenzial am Schießstand. Erst im Januar hatte er eine Anpassung bei seinem Gewehr vorgenommen. Die Zeit bis zu Olympia sei zu kurz gewesen, um sich darauf einzustellen. Und dann noch dieser fiese Wind und die Minustemperaturen. Man hatte es auch schon mal leichter als Biathlet. „Das war schon nervig und ärgerlich“, sagte der Allgäuer.

Seiner Gesamtleistung würde er eine Note drei geben. Befriedigend also. Die Spiele an sich schätzte er zwischen zwei und drei ein. Die Voraussetzungen, starke Leistungen zu zeigen, seien da gewesen. Geklappt hat es trotzdem nicht. Der 29-Jährige freut sich nun auf ein paar Tage zu Hause. Durchatmen. Und Durchschlafen – „ohne die Kehrmaschinen, die mitten in der Nacht vor dem Zimmer auf und ab brummen“, so Philipp Nawrath.