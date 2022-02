"Tischlein, deck dich": Märchenstunde im chinesischen Fernsehen

Das chinesische Fernsehen - eine einzige Märchenstunde! Aber nicht, wie sie jetzt denken. Anscheinend gibt es im Land der Mitte ein Grimm-Faible.

So ein Jetlag kann hundsgemein sein. Sieben Stunden Zeitunterschied zwischen China und Deutschland bringen den Organismus in Verwirrung. Jetzt schlafen, weil es wegen der Dunkelheit sinnvoll erscheint? Oder wach bleiben, weil es vom Gefühl und der bekannten deutschen Zeit eben erst 17 Uhr am späten Nachmittag ist? Und wann eigentlich essen? Knapp eine Woche kann es dauern, bis Körper und Geist in der neuen Zeitzone angekommen sind. Fünf, sechs Tage, die den Alltag erschweren, aber auch für neue Erfahrungen sorgen können.

Wer sich nachts durch das chinesische Fernsehprogramm zappt, trifft auf manche Überraschung. Nicht im Staatsfernsehen, das während Olympia gerne und ausführlich von den Spielen berichtet. Der Rest ist wegen fehlender Chinesischkenntnisse leider nicht zu verstehen. Ist manchmal fast ein bisschen schade, sonst wäre das Wissen rund um die touristischen Höhepunkte Pekings bereits etwas tiefer verankert.

Chinas TV-Sender zeigt "Tischlein deck dich" - auf deutsch

Weiter hinten auf der Fernbedienung tauchen allerdings Programme auf, die zum Teil in englischer Sprache senden. Das klingt schon gewohnter. Richtig vertraut aber wird es, wenn plötzlich deutsche Stimmen aus dem Fernseher dröhnen. „Tischlein deck dich“, ein Märchen der Gebrüder Grimm, flimmert da über den Bildschirm. Untertitel in chinesischer Sprache. Einen Tag später ist schon das nächste Märchen dran, es scheint große Fans in China zu geben. Komischerweise aber hilft auch das nicht beim Einschlafen.

Gut, dass die Organisatoren im Hauptpressezentrum das Wohlergehen der Medienvertreter im Blick haben. Sie haben am Ausgang des Arbeitsraums mehrere kleine Kabinen aufgestellt. Auf beengtem Raum steht eine Liege darin – und natürlich das obligatorische Desinfektionsmittel. Ein Zettel lädt ein, die Schlafgelegenheit zu nutzen. Klingt verführerisch. Allerdings ist ein Glas davor, jeder kann reinschauen. Privatsphäre ist aber wichtig. Jetlag hin oder her.

