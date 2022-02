Olympia 2022: Hier laufen die Winterspiele im Free-TV und Live-Stream

Olympische Winterspiele in Peking: Olympia 2022 lässt sich live im Free-TV und Gratis-Stream sehen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Die XXIV. Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar in Peking, China, statt. Beijing 2022 wird spektakulär: Sieben Sportarten, 15 Disziplinen, 109 Wettkämpfe, 820 Athleten aus 80 Nationen: Die Olympischen Winterspiele werden live in die ganze Welt übertragen. Welche deutschen Sender sich die TV-Rechte gesichert haben, das Angebot an kostenlosen und kostenpflichtigen Live-Streams sowie Sendezeiten im Free-TV und Pay-TV der Winterolympiade 2022, all das erfahren Sie hier.

TV-Rechte für die Winterolympiade: Diese Sender übertragen Olympia 2022 im Free-TV und Pay-TV

Das internationale Olympische Komitee IOC hat die europaweiten Übertragungsrechte für TV und Multiplattformen, wie zum Beispiel Live-Streams, an Discovery Communications, den Mutterkonzern von Eurosport, verkauft. ARD und ZDF erwarben wiederum Sublizenzen, um die Übertragung der Olympischen Winterspiele 2022 im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen sicherzustellen.

Sie werden sich bei der Übertragung abwechseln, so wie bei den Sommerspielen und früheren Winterolympiaden. Auch Eurosport 1 überträgt die einzelnen Wettkämpfe der Winterolympiade live im Free-TV.

Olympische Winterspiele in Beijing 2022 im kostenlosen Live-Stream oder im Abo bei DAZN, Eurosport Player und Co.?

Viele Wintersport-Fans setzen auf digitale Angebote und wollen die Olympischen Winterspiele 2022 aus Peking live im Stream verfolgen. Eurosport überträgt über den Eurosport Player eine umfangreiche Auswahl aller Wettkämpfe und Sportarten der Winterspiele. Allerdings ist der Eurosport Player kein kostenloser Live-Stream, sondern erfordert ein kostenpflichtiges Abo.

Eurosport 1 ist für Fans aber über den Online-TV-Anbieter JOYN im Gratis-Stream zu empfangen. Das Programm von ARD und ZDF steht in der jeweiligen Mediathek zum Stream bereit. Läuft also die Winterolympiade 2022 im ARD, können Sie diese online im kostenlosen Live-Stream in der ARD-Mediathek verfolgen. ZDF bietet bis zu sechs parallele, kostenlose Live-Streams, die die Olympischen Winterspiele in Peking übertragen: In der ZDFmediathek, bei ZDFheute und im Sportstudio.

Olympia 2022 live im Free-TV und Stream: Sendeplan, Zeiten & Termine

Die Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele 2022 werden in Deutschland nachts und am frühen Morgen bis mittags ausgestrahlt. Grund hierfür ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Peking, die 7 Stunden beträgt. Beginnt also ein Wettkampf in Peking um 10 Uhr morgens, ist es in Deutschland 3 Uhr in der Nacht.

Um ein bestimmtes Event der Olympischen Winterspiele in Beijing 2022 live im TV oder Stream nicht zu verpassen, müssen Fans also eventuell lange wach bleiben, bzw. früh aufstehen oder sich den Vormittag frei nehmen. Eine Alternative wäre auch, sich tagsüber im Free-TV bei ARD und ZDF die Aufzeichnungen des vergangenen Wettkampftages mit allen Highlights und Entscheidungen anzusehen.

Das ist die Senderverteilung zwischen ARD und ZDF bei den Olympischen Winterspielen 2022:

Datum Sender Uhrzeit Freitag, 04.02.22 ZDF 12.10 bis 16.00 Uhr Samstag, 05.02.22 Das Erste 3.00 bis 17.50 Uhr Sonntag, 06.02.22 ZDF 2.00 bis 17.00 Uhr Montag, 07.02.22 ZDF 2.05 bis 17.00 Uhr Dienstag, 08.02.22 Das Erste 2.40 bis 17.00 Uhr Mittwoch, 09.02.22 ZDF 3.00 bis 17.00 Uhr Donnerstag, 10.02.22 ZDF 2.00 bis 17.00 Uhr Freitag, 11.02.22 Das Erste 2.10 bis 18.00 Uhr Samstag, 12.02.22 ZDF 3.30 bis 17.00 Uhr Sonntag, 13.02.22 Das Erste 1.25 bis 17.50 Uhr Montag, 14.02.22 Das Erste 1.45 bis 17.00 Uhr Dienstag, 15.02.22 ZDF 2.00 bis 17.00 Uhr Mittwoch, 16.02.22 Das Erste 2.05 bis 18.00 Uhr Donnerstag, 17.02.22 Das Erste 2.10 bis 17.00 Uhr Freitag, 18.02.22 ZDF 2.25 bis 17.00 Uhr Samstag, 19.02.22 ZDF 2.30 bis 17.00 Uhr Sonntag, 20.02.22 Das Erste 1.40 bis 11.00 Uhr & 12.45 bis 16.15 Uhr

Biathlon, Eiskunstlauf, Skispringen: Die beliebtesten Sportarten bei Peking 2022 live im TV & Stream

Um ein ganz bestimmtes Event der Winterolympiade 2022 nicht zu verpassen, sollten Sie die Zeitpläne und Übertragungen der jeweiligen Sportart im Auge behalten Die TV-Sender und Streams planen ihre Live-Übertragungen in erster Linie anhand der Beliebtheit der Sportart. Fallen zwei Wettkämpfe auf den gleichen Termin oder überschneiden sie sich, wird in der Regel die populärere Disziplin bevorzugt. Außerdem ist entscheidend, ob berühmte Athleten und Athletinnen teilnehmen und ob es sich um eine der ersten Runden oder um eine Entscheidung handelt. Eventuell gibt es bei Interessenskonflikten auch eine Konferenzschaltung.

Alle Sportarten der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking mit Zeitplan und Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream: