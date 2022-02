Zeitplan bei Olympia 2022: Die Termine der Winterspiele in Peking

Wann beginnen die Olympischen Winterspiele 2022? Wann ist die Eröffnungsfeier und wann werden welche Sportarten ausgetragen? Die wichtigsten Termine im Zeitplan.

Schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking am 4. Februar 2022 finden am 2. Februar die ersten Wettkämpfe statt. Bis zum 20. Februar messen sich Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt im Biathlon, Eislauf und weiteren Sportarten.

Der gesamte Zeitplan von Beijing 2022 und die wichtigsten Termine der Olympischen Winterspiele mit Uhrzeit und Datum finden Sie hier.

Olympia 2022: Zeitplan und Termine der Olympischen Winterspiele in Peking

In unserem Datencenter sehen Sie den Zeitplan für Olympia 2022 für alle Sportarten im Überblick. Das sind die Termine:

Olympia-Zeitplan 2022: Termine im Kalender

Im folgenden Kalender sehen Sie noch einmal, welche Sportarten sich bei der Winterolympiade in Peking 2022 zu welchen Terminen abspielen. Alle Zeiten sind nach der MEZ angegeben. Vertreten sind Biathlon, Bobsport, Curling, Eishockey, Eislauf, Rennrodeln und Skisport.

Ski Alpin:

6.2.22, 4.00 Uhr: Abfahrt Männer

7.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Riesenslalom Frauen

8.2.22, 4.00 Uhr: Super-G Männer

9.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Slalom Frauen

10.2.22, 3.30/7.15 Uhr: Kombination Männer

11.2.22, 4.00 Uhr: Super-G Frauen

13.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Riesenslalom Männer

15.2.22, 4.00 Uhr: Abfahrt Frauen

16.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Slalom Männer

17.2.22, 3.30/7.00 Uhr: Kombination Frauen

19.2.22, 4.00 Uhr: Parallel Event

Biathlon:

5.2.22, 10.00 Uhr: Staffel Mixed

7.2.22, 10.00 Uhr: Einzel Frauen

8.2.22, 9.30 Uhr: Einzel Männer

11.2.22, 10.00 Uhr: Sprint Frauen

Frauen 12.2.22, 10.00 Uhr: Sprint Männer

Männer 13.2.22, 10.00 Uhr: Verfolgung Frauen

13.2.22, 11.45 Uhr: Verfolgung Männer

15.2.22, 10.00 Uhr: Staffel Männer

16.2.22, 8.45 Uhr: Staffel Frauen

18.2.22, 10.00 Uhr: Massenstart Männer

Männer 19.2.22, 10.00 Uhr: Massenstart Frauen

Langlauf:

5.2.22, 8.45 Uhr: Skiathlon Frauen

6.2.22, 8.00 Uhr: Skiathlon Männer

8.2.22, 9.00 Uhr: Sprint Frauen

Frauen 8.2.22, 9.50 Uhr: Sprint Männer

Männer 10.2.22, 8.00 Uhr: 10 km Frauen klassisch

11.2.22, 8.00 Uhr: 15 km Männer klassisch

12.2.22, 8.30 Uhr: Frauen Staffel



13.2.22, 8.00 Uhr: Männer Staffel



16.2.22, 10.00 Uhr: Team Sprint Frauen klassisch



Frauen klassisch 16.2.22, 10.40 Uhr: Team Sprint Männer klassisch



Männer klassisch 19.2.22, 7.00 Uhr: 50 km Männer Freistil Massenstart



20.2.22, 7.30 Uhr: 30 km Frauen Freistil Massenstart



Nordische Kombination:

9.2.22, 9.00/12.00 Uhr: Einzelwettkampf Männer



Männer 15.2.22, 9.00/12.00 Uhr: Einzelwettkampf Männer



Männer 17.2.22, 9.00/12.00 Uhr: Teamwettkampf Männer



Skispringen:

5.2.22, 11.45 Uhr: Einzelwettkampf Frauen



Frauen 6.2.22, 12.00 Uhr: Einzelwettkampf Männer



Männer 7.2.22, 12.45 Uhr: Mixed Wettkampf



12.2.22, 12.00 Uhr: Einzelwettkampf Männer



Männer 14.2.22, 12.00 Uhr: Teamwettkampf Männer



Snowboard:

6.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Slopestyle Frauen



Slopestyle Frauen 7.2.22, 5.00 Uhr: Snowboard Slopestyle Männer



Slopestyle Männer 8.2.22, 7.30 Uhr: Parallel-Riesenslalom Frauen



8.2.22, 7.50 Uhr: Parallel-Riesenslalom Männer



9.2.22, 7.30 Uhr: Snowboard Cross Frauen



Cross Frauen 10.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen



Halfpipe Frauen 10.2.22, 7.00 Uhr: Snowboard Cross Männer



Cross Männer 11.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer



Halfpipe Männer 12.2.22, 3.00 Uhr: Mixed Team Snowboard Cross



Cross 15.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Big Air Frauen



Big Air Frauen 15.2.22, 6.00 Uhr: Snowboard Big Air Männer



Freestyle-Skiing:

5.2.22, 12.30 Uhr: Buckelpiste Männer



6.2.22, 12.30 Uhr: Buckelpiste Frauen



8.2.22, 3.00 Uhr: Big Air Frauen



9.2.22, 4.00 Uhr: Big Air Männer



10.2.22, 12.00 Uhr: Mixed Team Aerials



14.2.22, 2.30 Uhr: Slopestyle Frauen



14.2.22, 12.00 Uhr: Aerials Frauen



Frauen 15.2.22, 2.30 Uhr: Slopestyle Männer



16.2.22, 12.00 Uhr: Aerials Männer



Männer 17.2.22, 7.00 Uhr: Skicross Frauen



18.2.22, 2.30 Uhr: Halfpipe Frauen



18.2.22, 7.45 Uhr: Skicross Männer



19.2.22, 2.30 Uhr: Halfpipe Männer

Bobsport:

13.2.22, 2.30 Uhr: Monobob Frauen



14.2.22, 2.30 Uhr: Monobob Frauen



14.2.22, 13.05 Uhr: Zweisitzer Männer



Männer 15.2.22, 13.15 Uhr: Zweisitzer Männer



Männer 18.2.22, 13.00 Uhr: Zweisitzer Frauen



Frauen 19.2.22, 2.30 Uhr: Viersitzer Männer



19.2.22, 13.00 Uhr: Zweisitzer Frauen



Frauen 20.2.22, 2.30 Uhr: Viersitzer Männer



Skeleton:

10.2.22, 2.30 Uhr: Männer



11.2.22, 2.30 Uhr: Frauen



11.2.22, 13.20 Uhr: Männer



12.2.22, 13.20 Uhr: Frauen

Rodeln:

5.2.22, 12.10 Uhr: Einsitzer Männer



6.2.22, 12.30 Uhr: Einsitzer Männer



7.2.22, 12.50 Uhr: Einsitzer Frauen



8.2.22, 12.50 Uhr: Einsitzer Frauen



9.2.22, 13.20 Uhr: Zweisitzer Männer



Männer 10.2.22, 14.30 Uhr: Teamstaffel



Eisschnelllauf:

5.2.22, 9.30 Uhr: 3.000 m Frauen



6.2.22, 9.30 Uhr: 5.000 m Männer



7.2.22, 9.30 Uhr: 1.500 m Frauen



8.2.22, 11.30 Uhr: 1.500 m Männer



10.2.22, 13.00 Uhr: 5.000 m Frauen



11.2.22, 9.00 Uhr: 10.000 m Männer



12.2.22, 9.53 Uhr: 500 m Männer



13.2.22, 14.56 Uhr: 500 m Frauen



15.2.22, 7.30 Uhr: Team Verfolgung Frauen



15.2.22, 7.52 Uhr: Team Verfolgung Männer



17.2.22, 9.30 Uhr: 1.000 m Frauen



18.2.22, 9.30 Uhr: 1.000 m Männer



19.2.22, 8.00 Uhr: Massenstart Männer



Männer 19.2.22, 8.45 Uhr: Massenstart Frauen

Shorttrack:

5.2.22, 13.23 Uhr: Mixed Team Staffel



7.2.22, 12.30 Uhr: 500 m Frauen



7.2.22, 12.44 Uhr: 1.000 m Männer



9.2.22, 12.00 Uhr: 1.500 m Männer



11.2.22, 12.00 Uhr: 1.000 m Frauen



13.2.22, 12.00 Uhr: 500 m Männer



13.2.22, 12.35 Uhr: 3.000 m Frauenstaffel



16.2.22, 12.30 Uhr: 1.500 m Frauen



16.2.22, 13.32 Uhr: 5.000 m Männerstaffel

Eiskunstlauf:

4.2.22, 3.02 Uhr: Team Event



6.2.22, 2.37 Uhr: Team Event



7.2.22, 2.22 Uhr: Team Event



8.2.22, 2.22 Uhr: Männer Kurzprogramm



10.2.22, 2.38 Uhr: Männer Kür



12.2.22, 12.07 Uhr: Eistanz Kurztanz



14.2.22, 2.22 Uhr: Eistanz Kür



15.2.22, 11.08 Uhr: Frauen Kurzprogramm



17.2.22, 11.08 Uhr: Frauen Kür



18.2.22, 11.38 Uhr: Paarlauf Kurzprogramm



19.2.22, 12.08 Uhr: Paarlauf Kür



20.2.22, 5.00 Uhr: Gala



Eishockey:

16.2.22, 12.30 Uhr: Frauen Spiel um Platz 3



um Platz 3 17.2.22, 5.10 Uhr: Frauen Finale



19.2.22, 14.10 Uhr: Männer Spiel um Platz 3



um Platz 3 20.2.22, 5.10 Uhr: Männer Finale



Curling:

8.2.22, 7.05 Uhr: Mixed Doubles Spiel um Platz 3



um Platz 3 8.2.22, 13.05 Uhr: Mixed Doubles Finale



18.2.22, 7.05 Uhr: Männer Spiel um Platz 3



um Platz 3 19.2.22, 7.05 Uhr: Männer Finale



19.2.22, 13.05 Uhr: Frauen Spiel um Platz 3



um Platz 3 20.2.22, 2.05 Uhr: Frauen Finale



Zeremonien:

4.2.22: Eröffnungsfeier

20.2.22: Schlussfeier

Zeitverschiebung bei Olympia 2022 in Peking

Im Zeitplan ist immer die deutsche Zeit angegeben. Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Peking beträgt sieben Stunden. Wenn bei Olympia in Peking ein Wettkampf um 10 Uhr am Morgen beginnt, ist es in Deutschland erst 3 Uhr in der Nacht.

Olympische Winterspiele 2022: Austragungsort Peking

Im Februar 2022 kommen die XXIV. Olympischen Winterspiele nach Peking, Hauptstadt der Volksrepublik China. Es ist das erste Mal, dass zwei Winterspiele hintereinander in einem asiatischen Staat ausgetragen werden. Schließlich fand das Sport-Event 2018 in Pyeongchang, Südkorea statt. Eine weitere Besonderheit: Vor Peking gab es keine Stadt, die sowohl Olympische Sommerspiele (2008) als auch Winterspiele (2022) ausgetragen hat. Die Maskottchen der Spiele sind ein Panda und eine chinesische Laterne. Neben diesen Highlights wird Olympia in Peking jedoch auch von Kritik seitens Menschenrechtsorganisationen, Sportlerinnen und Sportlern begleitet.