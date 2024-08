Amerikaner Noah Lyles sprintet zu Gold über 100 Meter

Weltmeister Noah Lyles ist Olympiasieger über 100 Meter. Der 27-Jährige aus den USA sprintete in Saint-Denis bei Paris im Finale in 9,79 Sekunden zu Gold. Lyles ist der erste 100-Meter-Olympiasieger aus den USA seit Gold für Justin Gatlin vor 20 Jahren in Athen.

Silber ging an den zeitgleichen jamaikanischen Shootingstar Kishane Thompson, Bronze in 9,81 Sekunden an Fred Kerley aus den USA. Der Ex-Weltmeister war Silber-Gewinner 2021 in Tokio. Tokio-Olympiasieger und Europameister Marcell Jacobs aus Italien wurde Fünfter in 9,85 Sekunden.

Der Kölner Joshua Hartmann war zuvor im Halbfinale ausgeschieden, der deutsche Rekordler Owen Ansah kam nicht über den Vorlauf hinaus. (27). (dpa)