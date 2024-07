Brasilien gegen Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung, Termin und Uhrzeit beim Basketball

Bei Olympia 2024 trifft das deutsche Basketball-Team am zweiten Spieltag des Turniers auf Brasilien. Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert einen wichtigen Sieg gegen Japan geholt – Deutschland gewann das Match mit 97:77 (52:44). Franz Wagner war mit 22 Punkten (9/17 FG, 6 Rebounds) Topscorer der Partie, Dennis Schröder der beste Vorlagengeber (13 Punkte, 12 Assists).

Das deutsche Team schob sich durch den Erfolg gegen die Japaner auf den vorläufigen ersten Rang in der Gruppe B. Der kommende Gegner Brasilien verlor im ersten Gruppenspiel mit 66:78 (36:39) gegen Gastgeber Frankreich. Ein möglicher Gruppensieg wäre für Deutschland unter der Leitung von Gordon Herbert enorm von Vorteil, denn so würde die Mannschaft in der K.o.-Phase voraussichtlich zunächst dem klaren Favoriten aus den USA aus dem Weg gehen.

Vorerst steht aber die Partie gegen Brasilien am zweiten Spieltag auf dem Programm. Wann genau findet das Match zwischen Brasilien und Deutschland statt? Wo gibt es die Begegnung bei Olympia 2024 im Free-TV und Stream zu sehen? Die wichtigsten Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Olympia 2024: Brasilien gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit des Spiels

Das Match in der Gruppenphase zwischen Brasilien und Deutschland findet dem Zeitplan von Olympia 2024 entsprechend am Dienstag, dem 30. Juli 2024 statt. Der Anwurf erfolgt planmäßig um Punkt 21 Uhr. Ausgetragen wird die Partie wie alle anderen Gruppenspiele im Stade Pierre-Mauroy in Lille, Frankreich.

Brasilien gegen Deutschland bei Olympia 2024 live im Free-TV und Stream

Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, die Begegnung zwischen Brasilien und Deutschland am zweiten Spieltag bei Olympia 2024 live zu verfolgen. Das Spiel wird kostenlos im Free-TV übertragen, zuständig ist in diesem Fall das ZDF. Die Übertragung dort startet um 20.45 Uhr. Auch der Sender zeigt das Basketball-Match live im Free-TV auf dem Kanal Eurosport 1.

Darüber hinaus ist die Partie Brasilien gegen Brasilien auch im Live-Stream frei empfangbar. Die und das ZDF stellen in ihren Mediatheken jeweils einen kostenlosen Stream bereit. Dieser beginnt bereits um 20.50 Uhr. Weitere Alternativen sind der Streamingdienst DAZN und Discovery+ - beide Optionen sind im Gegensatz zu den anderen allerdings mit Kosten verbunden.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Gruppenspiels zwischen Brasilien und Deutschland bei Olympia 2024 im Überblick:

Spiel: Brasilien vs. Deutschland (Gruppe B)

Datum: Dienstag, 30. Juli 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Stade Pierre-Mauroy, Lille (FRA)

Übertragung im Free-TV: ZDF, Eurosport 1

Übertragung im Stream: ZDF, ARD, DAZN, Discovery+

Olympia 2024: Brasilien vs. Deutschland - Die Bilanz

Die Frage nach der Bilanz zwischen Brasilien und Deutschland ist schnell beantwortet: Beide Mannschaften standen sich bisher nämlich erst fünfmal auf dem Feld gegenüber. Von den fünf Spielen konnten die deutschen Basketballer drei gewinnen, für die Brasilianer stehen derweil zwei Siege zu Buche. Auch das Punkteverhältnis fällt mit 393:396 knapp zugunsten der Deutschen aus. Zuletzt trafen die beiden Teams im Juli 2021 aufeinander, im Finale der Olympia-Qualifikation. Damals setzte sich Deutschland mit 75:64 gegen Brasilien durch.