Handball: Deutschland - Frankreich im Olympia-Viertelfinale - Übertragung live im Free-TV und Stream

Die deutschen Handballer haben sich durch überzeugende Leistungen den ersten Platz in ihrer Vorrundengruppe gesichert und stehen nun im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024, ebenso wie die deutschen Handballdamen, die allerdings an den Gastgeberinnen aus Frankreich scheiterten.

Mit einem ungefährdeten 36:29-Sieg gegen Slowenien haben die deutschen Handballer am vergangenen Sonntag, dem 4. August, in Paris die Gruppenphase mit 8:2 Punkten beendet. Rückraumspieler Kai Häfner, der nach Olympia seine Profikarriere beendet, war mit sieben Toren der beste deutsche Schütze. Die Mannschaft von Alfred Gislason konnte vor über 5.000 Zuschauern ihre starke Form aus dem Last-Minute-Krimi-Sieg gegen Spanien im Spiel zuvor bestätigen und blickt nun mit Selbstvertrauen in Richtung Viertelfinale.

Dort Deutschland trifft nun auf den amtierenden Europameister und Olympia-Sieger Frankreich. Die Franzosen haben sich durch einen 24:20-Sieg gegen Ungarn im letzten Vorrundenspiel als Vierter der Gruppe B qualifiziert. Angeführt von ihrem Superstar Nikola Karabatic sicherten sich die Franzosen mit 5:5 Punkten den Einzug in die K.o.-Runde im olympischen Turnier.

Doch wann ist die Handball-Partie angesetzt? Wie steht es um die Übertragung im Free-TV? Alle Infos zum Spiel gibt es hier.

Viertelfinale: Termin und Uhrzeit der Partie Deutschland vs. Frankreich bei Olympia

Das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Frankreich findet am Mittwoch, dem 7. August 2024, statt. Nach den Vorrundenspielen in Paris reist das deutsche Team nach Lille, um dort um den Einzug ins Halbfinale zu kämpfen. Der Anwurf erfolgt um 13.30 Uhr im Stade Pierre-Mauroy in Lille.

Die Arena dient eigentlich als Fußballstadion und bietet Platz für über 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die olympischen Sommerspiele wurde das Stadion extra umgebaut. Nun stellt sie eine passende Kulisse für die entscheidenden Viertelfinalspiele dar. Alle vier Partien der ersten K.o.-Runde im Handball finden in der hergerichteten Arena in Lille statt. Für alle, die die Atmosphäre live miterleben möchten: Tickets für die restlichen olympischen Veranstaltungen sind online verfügbar.

Deutschland gegen Frankreich bei Olympia: Übertragung live im Free-TV und Stream sehen

Die Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich wird live im Free-TV und im Stream übertragen. Eurosport 1 und das ZDF zeigen das Spiel im Fernsehen. Zusätzlich bieten die ZDF-Mediathek und die kostenpflichtige Streaming-Plattform Discovery+ eine Live-Übertragung im Internet an.

Für eine durchgehende Übertragung ohne Unterbrechungen empfiehlt sich allen Interessierten der Stream über die ZDF-Mediathek oder Discovery+. Im Fernsehen kann es beim ZDF zu Unterbrechungen kommen, da parallel auch über andere olympische Wettbewerbe berichtet wird. Die Online-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender gewährleisten hingegen eine lückenlose Übertragung inklusive Kommentar.

Hier sind nochmal die wichtigsten Infos rund um die Übertragung und das Spiel des DHB gegen Frankreich im Überblick:

Spiel: Deutschland - Frankreich, Viertelfinale im Handball, Olympia 2024

Datum: Mittwoch, 7. August 2024

Uhrzeit: Anwurf um 13.30 Uhr

Ort: Stade Pierre-Mauroy, Lille

Übertragung im Free-TV: ZDF , Eurosport 1

Übertragung im Stream : ZDF, discovery+

Handball bei Olympia 2024: Welche Mannschaften stehen im Viertelfinale?

Neben Deutschland und Frankreich haben es sechs weitere Nationen bei den Männern ins Handball-Viertelfinale bei den Olympischen Spielen geschafft. Der Zeitplan dazu sieht wie folgt aus:

Spanien vs. Ägypten: Mittwoch, 7. August 2024, um 9.30 Uhr

Deutschland vs. Frankreich: Mittwoch, 7. August 2024, um 13.30 Uhr

Dänemark vs. Schweden : Mittwoch, 7. August 2024, um 17.30 Uhr

Norwegen vs. Slowenien: Mittwoch, 7. August 2024, um 21.30 Uhr