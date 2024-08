Deutschland - Griechenland live im Free-TV und Stream: Übertragung des Basketball-Viertelfinales bei Olympia 2024

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris knüpft der amtierende Weltmeister aus Deutschland an die Erfolge des vergangenen Jahres an. Während der Vorbereitung auf das olympische Turnier hat das DBB-Team zwar knapp gegen die USA verloren, bei Olympia selbst musste die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder bisher jedoch keine Niederlage einstecken. Die bisherigen Gegner konnten der deutschen Nationalmannschaft nicht einmal gefährlich werden. Im Match gegen Japan hatte Deutschland am Ende mit 97:77 ganze 20 Punkte Vorsprung. Auch Brasilien und Gastgeber Frankreich konnten der Mannschaft von Nationaltrainer Gordon Herbert kaum etwas entgegensetzen.

Viertelfinal-Gegner Griechenland hatte es in der Vorrunde dagegen wesentlich schwerer. Nach Niederlagen gegen Kanada und Spanien konnte sich das griechische Team mit einem Sieg gegen Australien noch den dritten Platz und Gurppe A und den Einzug in das Viertelfinale sichern. Deutschland geht als Favorit in das Match gegen Griechenland. Alle Infos zur Übertragung des Spiels live im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Olympia 2024: Deutschland vs. Griechenland im Basketball-Viertelfinale - Termin und Uhrzeit

Laut Basketball-Spielplan bei den Olympischen Spiele in Paris findet das Viertelfinale zwischen Deutschland und Griechenland am 6. August 2024 statt. Ausgetragen wird das Match in der Bercy Arena Paris. Der Anpfiff ist um 11 Uhr. Alle Partien des Viertelfinales im Basketball finden am 6. August statt. Das sind alle Spiele im Überblick:

11.00 Uhr: Deutschland - Griechenland

14.30 Uhr: Serbien - Australien

18.00 Uhr: Frankreich - Kanada

21.30 Uhr: Brasilien - USA

Sollte das DBB-Team das Viertelfinale gegen Griechenland gewinnen, trifft die Mannschaft im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Kanada. Bleibt Deutschland weiterhin erfolgreich, warten im Finale aller Wahrscheinlichkeit nach die USA auf Gordon Herbert und seine Jungs.

Deutschland - Griechenland live im Free-TV und Stream: Basketball-Übertragung bei Olympia 2024

Falls Sie keine Tickets für das Viertelfinale zwischen Deutschland und Griechenland haben, können Sie das Spiel trotzdem live und in voller Länger verfolgen - und das sogar im Free-TV. Übertragung der olympischen Spiele 2024 sind in Deutschland nämlich Eurosport, ARD und ZDF zuständig. Das Match gibt es auf Eurosport1 und zeitgleich auch in der ARD zu sehen.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, das Viertelfinale zwischen Deutschland und Griechenland per Live-Stream zu verfolgen. Parallel zur TV-Übertragung läuft das Spiel auch im Live-Stream der ARD . Außerdem wird es auf discovery+ übertragen, wofür jedoch ein Abo notwendig ist.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Griechenland auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Griechenland, Basketball Herren, Olympia 2024, Viertelfinale

Datum: 6. August 2024

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Ort: Bercy Arena, Paris

Übertragung Free-TV: ARD , Eurosport 1

Übertragung Stream: ARD , Discovery+ , DAZN

Deutschland gegen Griechenland im Basketball-Viertelfinale: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut ran.de sind sich Deutschland und Griechenland bisher 14 Mal auf dem Platz begegnet. Fünfmal konnte Deutschland gewinnen und neun Siege gingen an Griechenland. Bei den letzten beiden Aufeinandertreffen hatte Deutschland jeweils die Nase vorn. Griechenland gewann zuletzt 2019 im Rahmen der WM-Qualifikation gegen das DBB-Team.

Nationaltrainer Gordon Herbert sagte laut dem Deutschen Basketballbund vor dem Spiel: „Griechenland ist eine Mannschaft mit einer Vielzahl von erfahrenen EuroLeague-Spielern, sie spielen auf sehr hohem Niveau. Und dazu haben sie einen der besten Spieler der Welt. Wir freuen uns darauf, auf unserem Spiel gegen Frankreich aufzubauen und erwarten einen ganz schwierigen Gegner.“