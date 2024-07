Deutschland - Schweden live im Free-TV und Stream: Handball-Übertragung bei Olympia 2024

Am 27. Juli beginnt das Handballturnier der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Deutschlands Handballer starten erhobenen Hauptes in das Turnier. Nach erfolgreichen Testspielen gegen Europameister Frankreich und Ungarn besiegte die Mannschaft auch Japan mit 35:25. Die deutsche Nationalmannschaft muss sich allerdings gleich zu Beginn einem schwierigen Gegner stellen: Für das Team von Bundestrainer Alfred Gíslason geht es gegen den EM-Dritten Schweden. Dieses Aufeinandertreffen ist eine Neuauflage des Spiels um die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2024, bei dem Deutschland im Januar in Köln mit 31:34 verloren hat.

Die Vorrunde des olympischen Turniers findet in Paris statt, während die Finalspiele in Lille ausgetragen werden. Insgesamt nehmen zwölf Mannschaften am Wettbewerb teil, die in zwei Gruppen eingeteilt sind. In Gruppe A trifft Deutschland auf starke Konkurrenten wie Spanien und Kroatien. Weitere Gruppengegner sind Japan und Slowenien. Die besten vier Teams dieser Sechser-Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Wann steht das Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Schweden zum Auftakt des olympischen Turniers 2024 an? Wann ist der Anpfiff, und wo kann man die Partie live im Free-TV und Stream verfolgen? Wir haben die Antworten auf diese Fragen und auch alle übrigen Infos zum ersten Spiel des DHB-Teams.

Olympia 2024: Deutschland vs. Schweden - Termin und Uhrzeit für den Anpfiff

Laut dem Zeitplan für Olympia 2024 treffen Deutschland und Schweden am 27. Juli 2024 aufeinander. Der Anwurf erfolgt um 19 Uhr in der Pariser Arena Süd 6. Vielleicht gibt es ja noch Tickets?

Deutschland - Schweden live im Free-TV und Stream: Übertragung bei Olympia 2024

Die Rechte zur Übertragung von Olympia 2024 liegen bei Warner Bros. Discovery. Die Wettkämpfe sind demnach live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Das umfangreichste Angebot verspricht discovery+. Die kostenpflichtige Streamingplattform zeigt nach eigenen Angaben mehr als 3.800 Stunden Live-Sport mit allen 329 Medaillenentscheidungen. Dazu zählt auch das Handball-Spiel Deutschland vs. Schweden. Discovery+ kostet im Monat 5,99 Euro oder - mit Werbung - 3,99 Euro (Stand: Juli 2024)

Doch auch die öffentlich-rechtlichen Sender beteiligen sich an der Übertragung der Olympischen Spiele 2024: ARD und ZDF haben Sublizenzen gekauft und strahlen die Spiele im Free-TV aus, darunter auch die Handball-Begegnung Deutschland gegen Schweden. Insgesamt werden 16 Wettkampftage im Fernsehen gezeigt, die gleichmäßig zwischen den beiden Sendern aufgeteilt sind. Für dieses Sportereignis kooperieren die Big Two - sie nutzen gemeinsam dasselbe Studio in der französischen Hauptstadt.

Hier die Zusammenfassung aller Infos zur Übertragung der Handball-Partie Deutschland - Schweden im Überblick:

Spiel: Deutschland - Schweden, Vorrunde Gruppe A

Datum: 27. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 9 Uhr

Ort: Arena Paris Süd 6

Übertragung im Free-TV: ARD, Eurosport1

Übertragung im Gratis-Stream : ARD

Deutschland - Schweden bei Olympia 2024: Bilanz der beiden Teams

Den Kollegen vom Spiegel verdanken wir die folgenden Daten: Es gab bisher 26 Begegnungen zwischen den Handballteams Deutschlands und Schwedens. Dabei siegten die Skandinavier 13 Mal, die Deutschen gingen elfmal als Sieger aus der Halle. Zwei Unentschieden demnach. Das Torverhältnis beträgt 619:600 zugunsten der Männer aus dem Norden, ist also für Handballverhältnisse nicht allzu dramatisch.