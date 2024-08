Handball bei Olympia 2024: Übertragung von Deutschland gegen Spanien live im Free-TV und Stream

Seit dem 26. Juli sind die Olympischen Spiele 2024 in der französischen Hauptstadt Paris im vollen Gange. Der Zeitplan bei Olympia 2024 ist umfangreich und bietet ein umfangreiches Programm für alle Sportinteressierten.

Auch beim Handball bei Olympia 2024 geht es bereits zur Sache. In der Vorrunde muss Deutschland in Gruppe A gegen Schweden, Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien antreten. Sie alle kämpfen in der Vorrunde der Olympischen Spielen 2024 um den Einzug ins Viertelfinale.

Das Auftaktspiel der deutschen Handballer fand am 27. Juli 2024 gegen Schweden statt. Hier konnte die deutsche Mannschaft unter Trainer Alfreð Gíslason mit einem Sieg von 30:27 ihr Können unter Beweis stellen. Auch gegen Japan hatten die Deutschen am 29. Juli einen Grund zu feiern. Mit einem Endergebnis von 37:26 sicherte sich die deutschen Handball-Männer den zweiten Sieg. Am Mittwoch steht das Spiel Kroatien gegen Deutschland beim Olympia-Handball an.

Im vierten Spiel der Vorrunde bei Olympia 2024 treffen die deutschen Handballer auf Spanien. Wann ist der Termin? Zu welcher Uhrzeit wird die Begegnung angepfiffen? Läuft die Übertragung im Free-TV und Stream? Alle Antworten auf diese Fragen und weitere wichtige Infos rund um die Bilanz der beiden Mannschaften zeigen wir Ihnen hier in diesem Artikel.

Handball bei Olympia 2024: Termin und Uhrzeit für das Spiel Deutschland vs. Spanien

In der Handball-Vorrunde müssen alle Mannschaften der Gruppe A im Zwei-Tages-Rhythmus gegeneinander antreten. Der Termin für das vierte Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft bei Olympia 2024 wurde daher auf Freitag, den 2. August 2024, gelegt.

Auch die Uhrzeit steht bereits fest. Der Startpfiff zwischen Deutschland und Spanien ist um 16.00 Uhr in Paris.

Deutschland - Spanien live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Handball bei Olympia 2024

Keine Sorge! Falls Sie keines der begehrten Tickets für das Handballspiel Deutschland gegen Spanien bekommen haben, können Sie die Partie ganz bequem von daheim aus verfolgen. Die Übertragung im Free-TV übernehmen in diesem Fall der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und der Sportkanal eurosport1.

Für die Live-Übertragung im Stream haben sich die zwei Sender natürlich auch gekümmert. Online gibt es das Spiel zwischen Deutschland und Spanien über den ZDF-Livestream, als auch über das kostenlose Angebot von Joyn zu sehen.

Hier haben wir alle Infos zur Übertragung der Partie Deutschland - Spanien noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Deutschland - Spanien, Vorrunde Olympia 2024, Gruppe A

Datum: 2. August 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 16 Uhr

Ort: Paris Arena Süd 6

Übertragung im Free-TV: ZDF , eurosport1

Übertragung im Stream : ZDF, Joyn

Deutschland - Spanien bei Olympia 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut kicker.de sind die deutsche und die spanische Handballnationalmannschaft der Männer bei Olympia bislang sieben Mal aufeinandergetroffen. Die achte olympische Begegnung findet am 2. August 2024 in Paris statt. In drei der sieben Spiele konnte sich Deutschland den Spielsieg sichern. Vier der Spiele konnte Spanien für sich entscheiden. Ein Blick auf die Tore allerdings zeigt, dass alle Spiele im Rahmen von Olympia zwischen Deutschland und Spanien relativ knapp ausgegangen sind.

Das letzte Handballspiel zwischen Deutschland und Spanien fand beim EHF Euro Cup 2022/23 statt. Auch hier erziele die deutsche Nationalmannschaft einen knappen Sieg von 32:31 gegen Spanien. Ob Deutschland oder Spanien als Sieger in der Vorrunde der olympischen Spiele 2024 vom Platz geht, bleibt mit dem Blick in die Vergangenheit also spannend.