Frankreich - Deutschland live: Basketball-Halbfinale bei Olympia 2024 im Free-TV und Stream

Die deutsche Basketballmannschaft hat das Halbfinale der Olympischen Spiele 2024 erreicht. Damit hat das Team unter Trainer Gordon Herbert den bisher größten Erfolg bei Olympischen Sommerspielen erzielt. Im Viertelfinale gegen Griechenland mussten der deutsche Basketballspieler Dennis Schröder und seine Mitspieler hart kämpfen. Erst durch eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Viertel und eine ausgeklügelte Verteidigungsarbeit konnte der amtierende Weltmeister schließlich einen 76:63-Sieg verbuchen.

Im Basketball bei Olympia 2024 steht der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im Halbfinale nun ein erneutes Aufeinandertreffen mit Gastgeber Frankreich bevor. In der Vorrunde dominierten die Deutschen die Franzosen deutlich mit einem 85:71-Sieg und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Erfolg aufkommen.

Wann ist der Termin für das Basketball-Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland am bei den Olympischen Spielen in Paris? Zu welcher Uhrzeit wird das Spiel angepfiffen und wo lässt sich die Partie live im Free-TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und weitere wichtige Infos zum olympischen Halbfinalspiel beim Basketball finden Sie hier in diesem Artikel.

Basketball bei Olympia 2024: Termin und Uhrzeit für das Halbfinale Frankreich vs. Deutschland

Kaum haben die deutschen Basketball-Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2024 das Viertelfinale gegen Griechenland gewonnen, geht es Schlag auf Schlag mit dem Spiel um den Einzug ins große Finale weiter. Laut dem Zeitplan bei Olympia 2024 findet das Basketball-Halbfinale am Donnerstag, dem 8. August 2024 statt. Los geht es um 17.30 Uhr in der Accor Arena in der französischen Hauptstadt Paris.

Frankreich - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Basketball bei Olympia 2024

Beim Basketball geht es bei den Olympischen Sommerspielen 2024 spannend weiter. Kein Wunder, dass die Tickets für das Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland begehrt sind. Falls Sie das Spiel aber ohnehin von zuhause aus verfolgen möchten, haben wir die wichtigsten Informationen rund um die Übertragung im TV und Stream für Sie.

Im Free-TV wird das Halbfinalspiel beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD ausgestrahlt. Zeitgleich wird die Basketball-Partie zwischen Frankreich und Deutschland auch online im Live-Stream übertragen. Über den ARD-Livestream als auch über den Streaming-Dienst discovery+ haben Sie die Möglichkeit, sich das Halbfinale anzusehen.

Alle Infos zur Übertragung zum Halbfinalspiel Frankreich - Deutschland bei Olympia 2024 haben wir hier noch einmal in einer kurzen Übersicht:

Spiel: Frankreich - Deutschland, Basketball-Halbfinale der Männer, Olympia 2024

Datum: 8 . August 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 17.30 Uhr

Ort: Accor Arena, Paris

Übertragung im Free-TV: ARD, Eurosport1

Übertragung im Stream : ARD, discovery+

Frankreich - Deutschland bei Olympia 2024: Bilanz und Statistik der beiden Basketball-Teams

Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, wie sich Frankreich, als auch Deutschland in den letzten fünf Basketballspielen schlugen, haben wir hier die Ergebnisse für Sie aufgelistet. Laut sport1.de konnte Deutschland in den letzten Spielen drei Mal gegen Frankreich gewinnen. Die französischen Basketballer gingen in den letzten fünf Spielen hingegen zwei Mal gegen Deutschland als Sieger vom Platz.

Frankreich - letzte fünf Spiele:

Frankreich - Kanada: 82:73

Frankreich - Deutschland: 71:85

Frankreich - Japan: 94:90

Frankreich - Brasilien: 78:66

Frankreich - Australien: 82:83

Deutschland - letzte fünf Spiele:

Deutschland - Griechenland: 76:63

Deutschland - Frankreich: 85:71

Deutschland - Brasilien: 86:73

Deutschland - Japan: 97:77

Deutschland - USA: 88:92