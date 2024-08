Olympia 2024 heute im Free-TV und Stream: Übertragung der Sommerspiele in Paris

Die 33. Olympischen Sommerspiele in Paris werden vom 26. Juli bis zum 11. August in der französischen Hauptstadt ausgetragen. Paris schließt sich London an und wird die zweite Stadt, die dreimal Austragungsort der Olympischen war. Schon vor der großen Eröffnungsfeier am 26. Juli 2024 wurden im Rugby und im Fußball die ersten Matches gespielt. Insgesamt reisen 10.000 Sportler aus mehr als 200 Ländern nach Paris, die in 329 Wettbewerben gegeneinander antreten.

Welche Sender übernehmen in Deutschland die Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris? Gibt es die Wettkämpfe auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Olympia-Übertragung 2024 haben wir hier für Sie.

Olympia 2024 live im Free-TV: Übertragung der Olympischen Sommerspiele in Paris

Der Olympia-Zeitplan 2024 steht bereits fest und auch die Frage nach der TV-Ausstrahlung der Sommerspiele in Paris ist geklärt. Die Rechte zur Übertragung der Olympischen Spiele hat sich Warner Bros. Discovery gesichert. Die Wettkämpfe gibt es also wieder live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen.

Aber auch die Öffentlich-Rechtlichen mischen bei der Übertragung von Olympia 2024 mit: ARD und ZDF haben Sublizenzen erworben und werden die Olympischen Spiele ebenfalls im Free-TV zeigen. Insgesamt 16 Wettkampftage gibt bei den Öffentlich-Rechtlichen im TV zu sehen, die Tage sind gleichmäßig unter den beiden Sendern aufgeteilt. ARD und ZDF kooperieren übrigens für das Sportereignis und teilen sich ein Studio in Paris. Gesendet wird von dort aus meist zwischen den Morgenstunden und Mitternacht. Hier haben wir die Übersicht für Sie, welcher Sender am welchem Tag überträgt und wann das Olympiaprogramm jeweils startet und endet:

Donnerstag, 25. Juli 2024, 18.45 - 21.45 Uhr, ZDF

Freitag, 26. Juli 2024, 18.00 - 19.15 Uhr / 19.25 - 23.30 Uhr, ARD

Samstag, 27. Juli 2024, 08.45 - 00.15 Uhr, ARD

Sonntag, 28. Juli 2024, 08.15 - 00.00 Uhr, ZDF

Montag, 29. Juli 2024, 08.33 - 00.00 Uhr, ARD

Dienstag, 30. Juli 2024, 07.30 - 00.00 Uhr, ZDF

Mittwoch, 31. Juli 2024, 07.35 - 00.00 Uhr, ARD

Donnerstag, 01. August 2024, 07.00 - 00.00 Uhr, ZDF

Freitag, 02. August 2024, 09.05 - 00.00 Uhr, ARD

Samstag, 03. August 2024, 08.00 - 00.00 Uhr, ZDF

Sonntag, 04. August 2024, 08.45 - 00.00 Uhr, ARD

Montag, 05. August 2024, 07.30 - 00.00 Uhr, ZDF

Dienstag, 06. August 2024, 09.05 - 00.00 Uhr, ARD

Mittwoch, 07. August 2024, 07.25 - 00.00 Uhr, ZDF

Donnerstag, 08. August 2024, 07.45 - 23.30 Uhr, ARD

Freitag, 09. August 2024, 07.25 - 00.00 Uhr, ZDF

Samstag, 10. August 2024, 07.45 - 00.00 Uhr, ARD

Sonntag, 11. August 2024, 07.45 - 23.45 Uhr, ZDF

Übertragung von Olympia 2024 im Live-Stream: Wo gibt es die Sommerspiele online zu sehen?

Neben der Übertragung im Free-TV kann man die Olympischen Sommerspiele 2024 auch im Live-Stream verfolgen. Als Rechteinhaber zeigt Discovery alle Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen auf der hauseigenen Streaming-Plattform discovery+ - allerdings nicht kostenlos. Die werbefreie Version des Abos schlägt monatlich mit 5,99 Euro zu Buche, die Variante mit Werbung kostet 3,99 Euro pro Monat. Es besteht die Möglichkeit während des laufenden Abonnements auf die andere Version umzusteigen. Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Anbieters.

Neben der Übertragung bei discovery+ haben auch ARD und ZDF einen Live-Stream im Angebot. Alle Inhalte, die bei den beiden Öffentlich-Rechtlichen im Free-TV übertragen werden, kann man damit auch zeitgleich online im Live-Stream ansehen. Neben der Übertragung des linearen Programms ins Netz gibt es online bei Sportschau oder Sportstudio außerdem zusätzliche Inhalte: Bis zu 10 parallele Livestreams an allen Wettkampftagen werden hier geboten, insgesamt 1500 Stunden Material. So können Fans auch Wettkämpfe und Entscheidungen in Disziplinen, die es nicht ins TV-Programm geschafft haben, live verfolgen. Wer einen der Live-Streams verpasst, hat auch im Anschluss noch die Möglichkeit, ihn über sport relive (ZDF) oder die ARD-Mediathek nachzuholen. Darüber hinaus gibt es online auch Highlights, Zusammenfassung und Dokumentationen rund um Olympia.

In welchen Sportarten kann man bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 Medaillen holen?

Insgesamt stehen 32 Sportarten auf dem Programm, wobei es in einigen Disziplinen noch Unterkategorien gibt, in denen eigene Wettkämpfe ausgetragen werden. Turnen teilt sich beispielsweise in Kunstturnen, rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen auf. Im Radsport treten die Athleten in ganzen fünf Disziplinen an. Das sind alle Sportarten im Überblick:

Badminton

Basketball und 3x3 Basketball

Bogenschießen

Boxen

Fechten

Fußball

Gewichtheben

Golf

Handball

Hockey

Judo

Kanurennen, Kanuslalom

Leichtathletik

Moderner Fünfkampf

Radsport: Bahn, BMX-Freestyle, BMX-Rennen, Mountainbike, Straßenrennen

Reiten: Dressur, Springen, Vielseitigkeit

Ringen: Freistil, Griechisch-römisch

Rudern

Rugby

Schießen

Schwimmen: Freiwasserschwimmen, Bahnschwimmen, Synchronschwimmen, Wasserball, Wasserspringen

Segeln

Skateboard

Sportklettern

Surfen

Taekwondo

Breakdance

Tennis

Tischtennis

Triathlon

Turnen: Kunstturnen, rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen

Volleyball, Beachvolleyball