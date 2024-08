Olympia 2024 - Kanada gegen Deutschland: Übertragung des Viertelfinales live im Free-TV und Stream

Die Gruppenphase im Frauenfußball bei den Olympischen Sommerspielen 2024 ist abgeschlossen und die K.o.-Runde beginnt. Anders als bei anderen großen Fußballturnieren startet die Phase nach der Vorrunde nicht mit dem Achtelfinale, sondern direkt mit dem Viertelfinale, der Runde der letzten acht Mannschaften. Damit steht fest: Wer dort gewinnt, steht bereits im Halbfinale und hat somit gute Chancen auf eine Medaille im Spiel um Platz 3 oder im Finale bei Olympia.

Deutschland hat sich mit zwei Siegen aus drei Partien für das Viertelfinale qualifiziert. Gegen Australien und Sambia ging die Mannschaft als Sieger hervor. Nur gegen die favorisierten US-Amerikanerinnen hatte das Team um Bundestrainer Horst Hrubesch Probleme und verlor am Ende deutlich mit 1:4. Nun wartet in der K.o.-Runde Kanada.

In der Gruppenphase gewannen die Kanadierinnen jedes ihrer drei Spiele und sind dementsprechend in guter Form. Doch trotz der drei Siege ist das Weiterkommen ein kleines Wunder: Denn Kanada wurden vor dem Auftakt sechs Punkte abgezogen, weil zweimal eine Drohne beim gegnerischen Training gesichtet wurde. Am Ende reichte Kanada ihr positives Torverhältnis zum Einzug in das Viertelfinale.

Doch wann findet das Spiel zwischen Deutschland und Kanada statt? Wann ist der Anstoß? Wo wird die Partie bei Olympia live im Free-TV und Stream übertragen? Hier haben wir alle wichtigen Infos für Sie im Überblick.

Olympia 2024: Kanada vs. Deutschland - Termin und Uhrzeit zum Anstoß

Nachdem die DFB-Elf ihre ersten beiden Spiele in Marseille absolviert hatte und nur für das dritte Spiel gegen Sambia einen Abstecher nach Saint-Étienne machte, kehrt sie nun für das Spiel gegen Kanada nach Marseille zurück. Die Partie wird wieder im Orange Vélodrome ausgetragen und am Samstag, den 3. August 2024, um 19 Uhr angepfiffen. Das verrät ein Blick auf den Zeitplan von Olympia 2024.

Deutschland - Kanada live im Free-TV und Stream sehen: Frauenfußball-Übertragung bei Olympia 2024:

Das Olympia-Viertelfinale Kanada gegen Deutschland wird am Samstag live im Free-TV und Stream vom ZDF und Eurosport übertragen. Bei Olympia kann es jedoch passieren, dass die Live-Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen durch andere Wettbewerbe unterbrochen wird. Dafür gibt es aber die Möglichkeit, das Spiel gegen Kanada komplett im Einzelstream des ZDF online zu verfolgen, entweder über die ZDF-App oder im Stream auf der Website des ZDF.

Zudem können Sie die Partie auch im Free-TV über Eurosport1 oder über die kostenpflichtige Streaming-Plattform discovery+ ansehen. Der Sender hat sich die Rechte zur Übertragung der olympischen Spiele 2024 gesichert. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben Sublizenzen erworben.

Hier sind die wichtigsten Fakten zum Spiel und der Übertragung als Übersicht:

Spiel: Kanada - Deutschland, Viertelfinale Olympia 2024

Datum: Samstag, 3. August 2024

Uhrzeit: Anstoß um 19 Uhr

Ort: Orange Vélodrome, Marseille

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream : ZDF, discovery+

Olympische Spiele 2024: Das Viertelfinale der Frauen im Fußball

Neben dem Spiel Kanada gegen Deutschland gibt es noch drei weitere Partien im Viertelfinale. Die vier Begegnungen finden an verschiedenen Orten im ganzen Land statt und beginnen um 15 Uhr mit dem Spiel USA gegen Japan in Paris. Danach folgt um 17 Uhr das Spiel Spanien gegen Kolumbien in Lyon. Nach der Partie der Deutschen um 19 Uhr wird das letzte Viertelfinalspiel um 21 Uhr in Nantes zwischen Frankreich und Brasilien angepfiffen. Wer die Spiele nicht nur im TV, sondern live im Stadion verfolgen möchte: Tickets für die Viertelfinalspiele sind weiterhin erhältlich.

Hier sind noch einmal alle Viertelfinalspiele des Frauenfußballturniers bei Olympia 2024 im Überblick:

USA vs. Japan: Samstag, 3.8.24, 15.00 Uhr

Spanien vs. Kolumbien: Samstag, 3.8.24, 17.00 Uhr

Kanada vs. Deutschland: Samstag, 3.8.24., 19.00 Uhr

Frankreich vs. Brasilien: Samstag, 3.8.24., 21.00 Uhr