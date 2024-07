Kroatien - Deutschland bei Olympia 2024: Handball-Übertragung live im Free-TV und Stream

Seit Freitag, dem 26. Juli 2024, brennt das olympische Feuer in Paris. Sportler aus über 200 Ländern sind für die Spiele angereist, um an den 32 Disziplinen von Olympia 2024 teilzunehmen. Im Handball konnte sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Herren unter der Leitung von Trainer Alfreð Gíslason qualifizieren. Für die DHB-Herren steht am 3. Spieltag der Gruppenphase ein Spiel gegen die kroatische Handball-Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 2024 an. Beide Mannschaften gehören zur Gruppe A und treten somit auch gegen Schweden, Japan, Spanien und Slowenien an.

Wo lässt sich das Spiel Kroatien gegen Deutschland beim Olympia-Handball sehen? Unser Artikel verrät es Ihnen. Hier erfahren Sie nicht nur den Termin und die Uhrzeit, sondern bekommen auch alle Infos zur Übertragung im TV oder Stream.

Kroatien - Deutschland im Handball bei Olympia 2024: Termin und die Uhrzeit

Laut dem Zeitplan von Olympia 2024 ist das Spiel der kroatischen und der deutschen Handball-Mannschaft für Mittwoch, den 31. Juli 2024, angesetzt. Der Anpfiff soll pünktlich um 11 Uhr stattfinden. So wie alle anderen Spiele der Vorrunde wird auch dieses in der Süd Paris Arena ausgetragen.

Kroatien gegen Deutschland live im Free-TV und Stream: Handball-Übertragung bei Olympia 2024

Alle, die auf eine Übertragung der Olympischen Spiele 2024 im Free-TV und Stream hoffen, können sich auf Warner Bros. Discovery verlassen. Durch den Besitz der Übertragungsrechte für Olympia 2024 zeigt nämlich Eurosport 1 einige der olympischen Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen im Free-TV. Für die Übertragung wirklich aller Wettkämpfe und Entscheidungen wird aber auf die eigene Streaming-Plattform discovery+ verwiesen. Anders als im Free-TV werden über die Plattform über 3800 Stunden Live-Sport und alle 329 Medaillenentscheidungen geboten. Die Live-Stream-Variante ist allerdings kostenpflichtig. Für ein Abo ohne Werbeunterbrechungen müssen Sie aktuell 5,99 Euro im Monat bezahlen, während eine Variante mit Werbung für 3,99 Euro monatlich ebenfalls möglich ist.

Durch den Erwerb von Sublizenzen übertragen auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF einige Wettkämpfe und Entscheidungen von Olympia 2024 abwechselnd im Free-TV. Außerdem finden Sie in den jeweiligen Mediatheken der beiden Sender einen kostenlosen Live-Stream.

Doch was ist mit der Übertragung von Kroatien gegen Deutschland im Handball bei Olympia 2024? Das Spiel in der Vorrunde wird tatsächlich auch im Free-TV übertragen. Ihnen sind dafür zwei Möglichkeiten geboten: Sie können das Spiel Kroatien gegen Deutschland in der ARD oder aber auf Eurosport 1 schauen. Wenn Sie aber an diesem Tag nicht vor dem Fernseher sitzen können, dann können Sie das Spiel auch im Stream sehen. Neben dem kostenpflichtigen Live-Stream auf discovery+ bietet nämlich auch die ARD kostenlos einen Stream des Spiels an.

Hier finden Sie alle Details zur Übertragung des Handball-Spiels Kroatien gegen Deutschland auf einen Blick:

Spiel: Kroatien - Deutschland, 3. Spieltag in der Gruppenphase, Gruppe A

Datum: Mittwoch, 31. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff ab 11 Uhr

Ort: Süd Paris Arena, Paris (Frankreich)

Übertragung im Free-TV: ARD , Eurosport 1

Übertragung im Stream: ARD , discovery+

Die Mannschaften von Kroatien und Deutschland in der Bilanz

Bereits 16 Mal standen sich die beiden Handball-Mannschaften aus Deutschland und Kroatien auf dem Spielfeld gegenüber. Während Kroatien zehn dieser Begegnungen gewinnen konnte, endeten fünf Spiele mit einem Sieg für die DHB-Herren. Ein weiteres Spiel wurde mit einem Unentschieden beendet. Zuletzt spielten die Handballer aus Kroatien und Deutschland noch im März 2024 gegeneinander. Nach dem damaligen Sieg der Kroaten hofft die deutsche Mannschaft auf eine Revanche am 31. Juli. Falls Sie Tickets für Olympia 2024 haben, dann werden Sie das Ergebnis dieses Spieles live sehen können. Andernfalls sind Sie auf die vielen Übertragungen angewiesen.