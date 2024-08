Trampolinturnen bei Olympia 2024: Alle Infos zu Terminen und Übertragung

Das Trampolinspringen wurde im Jahr 1934 vom amerikanischen Turner George Nissen erfunden. Inspiriert wurde er damals durch Trapezakrobaten, die über Sicherheitsnetze sprangen. Ursprünglich als Trainingsgerät für Astronauten und Athleten anderer akrobatischer Sportarten gedacht, gewann das Trampolin schnell an Popularität als eigenständige Sportart. Die ersten Trampolin-Weltmeisterschaften fanden dreißig Jahre später im Jahr 1964 in London statt. 1998 wurde Trampolinspringen offiziell Teil des Internationalen Turnverbandes.

Bei den Olympischen Spielen war Trampolinspringen dann erstmals im Jahr 2000 in Sydney vertreten. Seitdem sind zwei Wettbewerbe fest im Programm: jeweils ein Einzelwettbewerb für Frauen und Männer. Die Athleten der Volksrepublik China haben in diesem Zeitraum dominiert und 14 von 36 Medaillen gewonnen, darunter vier Goldmedaillen. Rosie MacLennan aus Kanada ist die einzige Athletin, die zweimal in Folge Gold gewann (2012 in London und 2016 in Rio) und strebt bei den Spielen 2024 in Paris eine weitere Goldmedaille an.

Wann fanden die Trampolinturnen-Wettkämpfe bei Olympia 2024 statt? Wie sieht der Zeitplan aus? Gab es eine Übertragung? Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Termine und Zeitplan: Wann findet Trampolinspringen bei Olympia 2024 statt?

Trampolinturnen findet im Gegensatz zu vielen anderen Disziplinen bei Olympia nur an einem Tag statt. Alle Entscheidungen, von der Qualifikation bis zum Finale, wurden an einem Tag getroffen. Hier ist der Ablauf zum olympischen Zeitplan 2024:

Freitag, 02. August

12.00 - Damen Qualifikation

13.50 - Damen Finale

18.00 - Herren Qualifikation

19.45 - Herren Finale

Der Wettbewerb findet in der Bercy Arena, auch Accor Arena genannt, statt. Neben Trampolinspringen werden dort während der Olympischen Spiele auch Basketball und Geräteturnen ausgetragen.

Olympia 2024: Gibt es eine Übertragung zum Trampolinspringen im TV und Stream?

Die Übertragung von Olympia 2024 sieht wie folgt aus: Die Hauptrechte liegen bei Discovery (Eurosport). Die Wettkämpfe werden im Free-TV auf Eurosport 1 und im Pay-TV auf Eurosport 2 übertragen. Wegen einer Kooperation mit Eurosport kann das Programm auch bei DAZN angesehen werden.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben Sublizenzen von Discovery erworben und werden die Wettkämpfe wie gewohnt im Free-TV und im Livestream übertragen. ARD und ZDF wechseln sich täglich in der Übertragung ab. Welche Sportarten wann übertragen werden, kann dem offiziellen TV-Programm der Sender online entnommen werden. Darüber hinaus zeigt sportschau.de viele Wettkämpfe im Stream.

Regeln: Ablauf des Trampolinspringens

Bei den Trampolin-Einzelwettbewerben für Frauen und Männer springen die Athleten auf einem rechteckigen Trampolin aus synthetischem Gewebe, das an einem Rahmen mit Stahlfedern befestigt ist. Dies ermöglicht den Athleten Sprünge von über acht Metern Höhe, während die Athleten Drehungen, Sprünge und Saltos ausführen. Während des Wettkampfs führen die Teilnehmer eine Choreografie aus zehn Elementen auf. Eine Jury bewertet diese nach Schwierigkeitsgrad, Ausführung und Zeit in der Luft.