USA - Deutschland: Olympia-Halbfinale im Frauenfußball live im Free-TV und Stream

Am Samstagabend sicherten sich die DFB-Frauen auf dramatische Weise den Sieg im Viertelfinale gegen Kanada in Marseille. Auf 120 torlose Minuten folgte das Elfmeterschießen, das die deutschen Fußballerinnen mit 4:2 für sich entschieden. Dabei wurde Ann-Katrin Berger zur Spielerin des Abends: Die deutsche Torhüterin parierte nicht nur zwei Elfmeter, sondern verwandelte auch den entscheidenden Schuss zum Endstand.

Mit diesem Sieg stehen die deutschen Frauen im Halbfinale der Olympischen Spiele, wo sie heute auf die USA treffen. Bereits am zweiten Spieltag der Vorrunde standen sich diese beiden Teams gegenüber, damals unterlag Deutschland den US-Amerikanerinnen mit 1:4. Auch die USA hatten im Viertelfinale einen hartnäckigen Gegner: Sie setzten sich erst in der Verlängerung gegen Japan durch, als Trinity Rodman mit einem sehenswerten Treffer das entscheidende 1:0 erzielte.

Wann findet das Spiel zwischen Deutschland und den USA statt? Wann ertönt der Anpfiff? Wo kann man die Olympia-Übertragung um den Einzug ins Finale live im TV und Stream verfolgen? Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier.

Olympia 2024: USA gegen Deutschland - Termin und Anpfiff der Halbfinal-Partie

Laut dem offiziellen Zeitplan von Olympia finden die Halbfinalspiele im Fußball am Dienstag, dem 6. August 2024, statt. Deutschland tritt im ersten Spiel des Abends gegen die USA an. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr.

Nach drei Spielen in Marseille und einem in Saint-Étienne ziehen die deutschen Frauen für das Halbfinale nach Lyon ins Groupama Stadium um. Die Arena von Olympique Lyon bietet Platz für bis zu 59.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Übertragung Halbfinale: USA vs. Deutschland live im Free-TV und Stream

Die ARD und Eurosport bieten die Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Allerdings kann es im Ersten aufgrund der wettbewerbsübergreifenden Berichterstattung anderer olympischer Sportarten zu Unterbrechungen in der Übertragung des Fußballspiels im Fernsehen kommen. Um das Spiel gegen die USA dennoch in voller Länge zu sehen, können Sie den ebenfalls kostenlosen Einzelstream über die ARD-Website nutzen.

Eurosport1 strahlt das Spiel ebenfalls im Free-TV aus. Für diejenigen, die den Stream bevorzugen, bietet die kostenpflichtige Plattform discovery+ eine Alternative. Eurosport besitzt über Warner Bros. Discovery die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2024, während die öffentlich-rechtlichen Sender über Sublizenzen ausgewählte Olympia-Events ausstrahlen dürfen.

Hier sind alle Fakten zur Übertragung vom Halbfinale Deutschland gegen die USA:

Spiel: USA- Deutschland, Halbfinale Frauenfußball, Olympia 2024

Datum: Dienstag, 6. August 2024 (heute)

Uhrzeit: Anstoß um 18 Uhr

Ort: Groupama Stadium, Lyon

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream : ARD, Eurosport

Frauenfußball bei Olympia 2024: Wer spielt im Halbfinale?

Zwölf Nationalmannschaften starteten in die Gruppenphase des Frauenfußballturniers bei den Olympischen Spielen 2024. Mittlerweile sind nur noch vier Teams übrig. Im Falle eines Sieges im Halbfinale würden die DFB-Frauen am Samstag im Finale um Gold kämpfen. Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Brasilien. Die Sieger dieser beiden Partien treten im Finale gegeneinander an.

Wer nach über einer Woche Olympia auf den Geschmack gekommen ist und live bei Entscheidungen wie dem Einzug ins Fußball-Finale dabei sein möchte, kann nach wie vor Tickets für die Spiele erwerben.

Dienstag, 6.8.24: USA - Deutschland (18 Uhr)

Dienstag, 6.8.24: Brasilien - Spanien (21 Uhr)