Olympia 2024 in Paris: Zeitplan und Termine der Olympischen Sommerspiele

Die französische Hauptstadt ist zum dritten Mal Gastgeber der Olympischen Sommerspiele. Als die Wettkämpfe zum letzten Mal 1924 an der Seine ausgetragen wurden, handelte es sich noch um eine wesentlich kleinere Veranstaltung. Mittlerweile ist fast jedes Land der Welt in einer der vielen Sportarten bei den Olympischen Spielen vertreten. Das Motto von Olympia 2024 lautet "Games Wide Open" und soll laut Veranstalter für Inklusion, Gleichheit und Verantwortung stehen.

Wann finden die Olympischen Sommerspiele 2024 statt? Wie sieht der Zeitplan aus und wann beginnen die Wettkämpfe? Wir haben Antworten auf diese Fragen hier für Sie und verraten außerdem, welche Sportarten 2024 in Paris vertreten sein werden.

Olympia 2024 in Paris: Termin der Olympischen Sommerspiele

Die Olympischen Spiele 2024 beginnen am 26. Juli mit der Eröffnungsfeier. Inoffiziell finden die ersten Olympia-Wettkämpfe jedoch schon früher statt. Die Handball-, Rugby- und Fußball-Turniere starteten bereits am 24. Juli. Bis zum Ende der Sommerspiele am 11. August werden 329 Gold- Silber- und Bronze-Medaillen in 32 Disziplinen verliehen. Eine Besonderheit haben sich die Veranstalter ausgedacht: Jede Medaille enthält im Kern ein Stück des Eiffelturms. Die Gewinner dürfen also einen Teil des Pariser Wahrzeichens mit nach Hause nehmen. Einige Eckdaten zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Überblick:

Start: 26. Juli 2024

Ende: 11. August 2024

Ort: Paris, Frankreich

Sportarten: 32

Wettkämpfe: 329

Olympia 2024: Zeitplan der Wettkämpfe in Paris

Der Zeitplan der Olympischen Sommerspiele 2024 steht größtenteils fest. Die ersten Medaillen werden am 27. Juli vergeben. Es kann kurzfristig zu Änderungen kommen, deshalb informieren Sie sich am besten auf der offiziellen Webseite der Veranstalter über den tagesaktuellen Zeitplan. Die Rahmentermine für die einzelnen Sportarten haben wir hier für Sie:

Beach-Volleyball: Beginn der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 9. August; Finale Männer: 10. August 2024

Badminton : Beginn der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 5. August; Finale Männer: 5. August 2024

Bahnradsport : Beginn: 5. August, Finale: 11. August 2024

3x3 Basketball : Beginn der Vorrunde: 30. Juli, Finale Frauen: 5. August; Finale Männer: 5. August 2024

Basketball : Beginn der Vorrunde: 27. Juli, Finale Männer: 10. August, Finale Frauen: 11. August 2024

Bogenschießen : Beginn: 25. Juli (mit der Ranking Round), Ende: 4. August, Medaillenvergaben am 28. und 29. Juli sowie am 2. (Mixed Team Finale), 3. (Finale Frauen) und 4. (Finale Männer) August 2024

Boxen : Beginn: 27. Juli, Medaillenvergabe am 6., 7., 8., 9. und 10. August 2024

BMX Racing : Beginn: 1. August, Finale: 2. August 2024

Breaking : Beginn der Qualifikation: 9. August (B-girls), 10. August (B-boys); Finale: 9. August (B-girls), 10. August 2024 (B-boys)

Fechten : Beginn: 27. Juli, letzte Medaillenentscheidungen: 4. August 2024

Fußball : Beginn der Vorrunde: 24. Juli (Männer), 25. Juli (Frauen) 2024, Finale: 9. August (Herren), 10. August (Damen)

Gewichtheben : Beginn: 7. August, letzter Wettkampftag: 11. August 2024

Golf : Beginn: 1. August (Männer), 7. August (Frauen); Finale: 4. August (Männer), 10. August (Frauen) 2024

Handball : Beginn der Vorrunde: 25. Juli (Frauen), 27. Juli (Männer); Finale: 10. August (Frauen), 11. August (Männer) 2024

Hockey : Beginn der Vorrunde: 27. Juli; Finale Männer: 8. August, Finale Frauen: 9. August 2024.

Judo : Beginn: 27. Juli, Mixed Team Finale: 3. August 2024

Kanu Sprint : Beginn: 6. August, letztes Finale: 10. August 2024

Kanu Slalom : Beginn 27. Juli, letztes Finale: 5. August

Kunstturnen : Beginn: 27. Juli, Gerätefinals Männer/Frauen: 5. August 2024

Mountainbike : Frauen Cross-country am 28. Juli, Männer Cross-country am 29. Juli 2024

Rugby Sevens : Männer Poolrunde beginnt am 24. Juli, Finale am 27. Juli; Frauen Poolrunde beginnt am 28. Juli, Frauen Finale am 30. Juli 2024

Ringen (Wrestling) : Beginn: 5. August, letzte Medaillenentscheidungen am 11. August 2024

Rudern : Beginn: 27. Juli, letztes Finale: 3. August 2024

Rhythmische Sportgymnastik : Beginn: 8. August; Solo-Finale 9. August; Gruppenfinale 10. August

Schießen : Beginn: 26. Juli, letzter Wettkampftag: 5. August 2024.

Schwimmen : Beginn: 27. Juli, Ende: 4. August 2024 - Medaillenvergabe an allen Tagen in verschiedenen Disziplinen

Segeln : Verschiedene Wettkämpfe: 28. Juli - 8. August 2024

Skateboarding (Street/Park) : Beginn: 27. Juli, Männer Finale: Street 27. Juli, Park 7. August; Frauen Finale: Street 28. Juli, Park 7. August 2024

Sportklettern : Beginn: 5. August, Männer Boulder & Lead Finale: 9. August; Frauen Boulder & Lead Finale: 10. August 2024

Surfen : Beginn: 27. Juli, Finale: 31. Juli 2024 (bis 5. August Reserve-Tage)

Synchronschwimmen : Beginn: 5. August, Finale: 10. August 2024

Taekwondo : Beginn: 7. August, Finale: 10. August 2024

Tennis : Beginn: 27. Juli, Frauen Finale: 3. August, Männer Finale: 4. August 2024 (Spielplan am Vorabend verfügbar)

Tischtennis : Beginn: 27. Juli, Männer Team Finale: 9. August 2024, Frauen Team Finale: 10. August,

Trampolinspringen: Alle Wettbewerbe am 2. August 2024

Triathlon : 30. Juli (Männer), 31. Juli (Frauen); Mixed Relay: 5. August 2024

Volleyball : Beginn der Vorrunde: 27. Juli, Finale Männer: 10. August, Finale Frauen: 11. August 2024

Wasserball : Beginn: 27. Juli (Frauen), 28. Juli (Männer); Frauen Finale: 10. August, Männer Finale: 11. August 2024

Wasserspringen : Beginn: 27. Juli; letzte Events: 10. August 2024