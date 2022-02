Erster deutscher Athlet in Peking positiv auf Corona getestet

Vor dem offiziellen Start der Olympischen Winterspiele in Peking wurde der Eiskunstläufer Nolan Seegert als erster deutscher Sportler positiv auf das Coronavirus getestet.

Eiskunstläufer Nolan Seegert ist als erster deutscher Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Deutsche Olympische Sportbund teilte am Mittwoch mit, dass sich der 29-Jährige in einem Isolations-Hotel befinde und symptomfrei sei. (dpa)

Mehr in Kürze.