Faeser hat Lust auf Sommerspiele in Deutschland

Die gelungene Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser noch mehr Appetit auf eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung für 2040 gemacht. «Wir sind sehr begeistert über die Eröffnungsfeier. Trotz des schlechten Wetters war es phänomenal, was Frankreich da auf die Beine gestellt hat», sagte die SPD-Politikerin nach einem Besuch des Olympischen Dorfs.

«Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Franzosen hier in Paris an vielen Orten tolle Aktionen gemacht haben, sodass viele aus der Bevölkerung auch partizipieren konnten», lobte Faeser. An diesem Standard würde sich Deutschland orientieren, «wenn wir den Zuschlag für 2040 bekämen», sagte die 54-Jährige.

Angesichts der Begeisterung der französischen Athletinnen und Athleten über die Sommerspiele im eigenen Land habe sie «noch mal mehr Lust» auf eine Bewerbung Deutschlands bekommen und freue sich riesig, «dass das Kabinett das jetzt entschieden hat».

Durch Olympia im Nachbarland bekomme man auch in Deutschland «ein Gefühl dafür, wo der Mehrwert ist. Was man davon hat an Zusammenhalt und guter Stimmung», sagte Faeser und fügte hinzu: «Es ist wichtig, die Bevölkerung auf dem Weg mitzunehmen und zu zeigen, wo die Vorteile sind und was es einem Land bringen kann.» Dies sei auch Aufgabe der Politik.