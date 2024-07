Beach-Mitfavoriten Ehlers und Wickler starten mit Sieg

Das deutsche Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler ist seiner Favoritenrolle beim olympischen Turnier im Auftaktspiel gerecht geworden. Die Hamburger besiegten unter dem Eiffelturm die Franzosen Julien Lyneel und Rémi Bassereau 21:15, 21:17. Ehlers und Wickler sind in Paris Kandidaten für eine Medaille.

Bei hohen Temperaturen und Sonnenschein waren im Stadion erneut viele französische Fans, die ihr Duo lautstark anfeuerten. Doch die Deutschen ließen sich davon nicht beirren und erspielten sich mit präzisen Angriffen schnell einen Vorsprung und gaben den im ersten Satz nicht mehr ab.

Auch im zweiten Durchgang ließen die Hamburger keine echten Zweifel am Sieg aufkommen, auch wenn sie zunächst einige Matchbälle nicht nutzten. Besonders Ehlers überragte immer wieder mit erfolgreichen Blocks. Dabei hatte er vor der Partie mit seinen Nerven zu kämpfen. «Heute vor dem Spiel war ich so nervös wie noch nie. Und dann komme ich mit neun Blockpunkten raus. Das ist auch ein schöner Zusammenhang», sagte der Olympia-Debütant.

Am Donnerstag gegen zwei Australier

Das französische Duo ist der am schwächsten eingeschätzte Gegner. Am Donnerstag treffen die Deutschen auf die Australier Thomas Hodges/Zachery Schubert, bevor es im letzten Gruppenspiel am Samstag gegen die letztjährigen WM-Dritten Michal Bryl/Bartosz Łosiak aus Polen geht. Die jeweils beiden besten Teams der sechs Gruppen und insgesamt vier Gruppendritte kommen ins Achtelfinale.

Bei den Frauen ist Deutschland mit zwei Teams vertreten: Svenja Müller und Cinja Tillmann sowie Laura Ludwig und Louisa Lippmann. Jeweils 24 Paare bei den Männern und Frauen spielen bis 10. August um den Olympiasieg.