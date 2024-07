Premiere in Paris: So läuft die Eröffnungsfeier

32 Sportarten, 329 Entscheidungen, fast 10 Millionen verkaufte Tickets und rund 50.000 Sicherheitskräfte im Einsatz: Das sind vier der wichtigsten Zahlen rund um die Olympischen Spiele in Paris 2024. Am Freitag, 26. Juli, werden diese ab 19.30 Uhr am und auf der Seine eröffnet – und feiern damit eine Premiere: Erstmals beginnen Olympische Spiele heuer nicht im Olympiastadion, sondern mit einer großen Feier im Stadtzentrum.

Schon in den vergangenen Wochen gab es viel Aufregung um den Ort der Eröffnung – denn zu den Spielen hatte die Politik versprochen, die traditionell verdreckte Seine derart zu säubern, dass man darin schwimmen kann. Kurz vor Start der Spiele hat das tatsächlich geklappt: Paris‘ Bürgermeisterin Anne Hidalgo ging vergangene Woche baden.

Olympia 2024 in Paris: Das sind die Fahnenträger

Ob ihr andere das bei der Eröffnungsfeier gleichtun werden, weiß man bislang noch nicht. Bekannt ist hingegen schon, dass Basketballer Dennis Schröder und Judoka Anna-Maria Wagner die Ehre zuteil wird, die deutsche Flagge beim Einmarsch der Athleten zur Eröffnungsfeier tragen zu dürfen.

Der NBA-Star der Brooklyn Nets und Kapitän der deutschen Basketball-Weltmeistermannschaft von 2023 sowie die zweifache Judo-Weltmeisterin wurden zu Beginn der Woche vom deutschen Olympiakomitee für die Aufgabe ausgewählt. Andere berühmte Fahnenträger sind die Basketball-Superstar LeBron James für die USA und Giannis Antetokounmpo für Griechenland, Radprofi Biniam Girmay für Eritrea, Tischtennisspieler Ma Long für China, Schwimmer Flore Manadou für Frankreich, Bundesliga-Fußballer Naby Keita für Guinea oder die polnische Hammerwerferin Anita Wlodarczyk.

Icon Vergrößern In Mintgrün und mit Masken traten die deutschen Athleten noch bei der Eröffnungsfeier in Tokio auf. Foto: dpa Icon Schließen Schließen In Mintgrün und mit Masken traten die deutschen Athleten noch bei der Eröffnungsfeier in Tokio auf. Foto: dpa

Hier werden die Olympischen Spiele 2024 in Paris eröffnet

Nicht nur der Ort der Eröffnungsfeier, sondern auch der Einmarsch der Athleten bricht heuer mit Traditionen – denn einen echten Einmarsch wird es nicht geben. Stattdessen erreichen die Athleten in Booten die Eröffnungszeremonie und jubeln von dort aus den Zuschauern zu. 180 Boote sollen dazu im Einsatz sein. Die Strecke führt unter anderem an Louvre, Eiffelturm und Notre-Dame vorbei.

Kurz vor Einlauf bei der Eröffnungsfeier trugen unter anderem Rapper Snoop Dogg oder EX-UN-Generalsekretär Ban Ki-moon das Olympische Feuer Richtung Paris. Wer es letztlich entzünden darf, ist noch offen, spekuliert wird unter anderem über Fußballer Zinedine Zidane – der trug die Flamme jedoch bereits zu Beginn der Feier. Auch viele Details der Eröffnungsfeier sind noch unter Verschluss. Sie soll „divers“ sein, sagte Regisseur Thomas Jolly. Die Rede ist von rund 3000 Schauspielerinnen und Tänzern, die auftreten werden. Popstars wie Lady Gaga und Celine Dion wurden zudem in Paris gesichert, auch ein Auftritt der französischen Musikern Aya Nakamura gilt als wahrscheinlich.

Olympia 2024: So läuft die Eröffnungsfeier

Dauern soll die Eröffnungsfeier im Übrigen rund drei Stunden. Die Einfahrt der Athletinnen und Athleten und der darauffolgende Teil mit diversen protokollarischen Akten – wie etwa dem Verlesen des Olympischen Eids, das Anzünden der Olympischen Flamme und der offizellen Eröffnung – wechseln sich mit Show- und Tanzeinlagen ab. Aufgrund der Sicherheitslage wird die Feier aber nicht wie zunächst geplant zu einer Art großem Volksfest, sondern vielmehr zu einer Veranstaltung mit vorwiegend geladenen Gästen.

Überschattet wird der Eröffnungstag der Spiele in Paris von einem Sabotageakt auf das französische Bahnnetz, das viele Anreisen zum Eröffnungsakt verzögerte oder verhinderte. An mehreren Stellen auf Bahnlinien nach Paris wurden Brandanschläge verübt, die den Zugverkehr teilweise lahmlegten. Rund 800.000 Fahrgäste sollen davon betroffen sein, teilt die französische Bahngesellschaft SNCF mit. Die Eröffnungsfeier selbst ist nach Angaben der Veranstalter jedoch nicht betroffen.