Gose schwimmt souverän ins Finale: «Medaille im Hinterkopf»

Freistilschwimmerin Isabel Gose hat ihre Medaillenchancen über 1500 Meter untermauert. Die 22-Jährige schwamm in der La Défense Arena die viertschnellste Zeit der olympischen Vorläufe. Auf die drittplatzierte Anastasia Kirpitschnikowa aus Frankreich fehlten ihr 81 Hundertstelsekunden. Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky sollte für Gose zu stark sein, dahinter ist alles möglich.

«Ich muss gut regenerieren und dann kommt es einfach darauf an, wer taktisch am cleversten vorgeht und wer das meiste Stehvermögen hat», sagte Gose. «Natürlich ist die Medaille im Hinterkopf, aber ich will mir da einfach so ein bisschen Druck rausnehmen», erklärte sie.

Mit Blick auf Olympiasieger und Ex-Freund Lukas Märtens sagte Gose: «Lukas hat es immer schon ganz schön gesagt: Alles kann, nichts muss. Und so ist es halt tatsächlich auch. Ich versuche einfach, meine Chance zu nutzen und zu zeigen, wie hart ich gearbeitet habe.» Als Achte der Vorläufe erreichte auch Leonie Märtens, die Schwester von Lukas Märtens, das Finale an diesem Mittwoch.