Xi Jinping verspricht "spannende" Winterspiele in Peking

Chinas Staatschef Xi Jinping hat in einer Videobotschaft bekräftigt, dass sein Land hinter den olympischen Werten steht.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat begeisternde Olympische Winterspiele in Peking in Aussicht gestellt. "China ist bereit", sagte der Präsident in einer Videobotschaft für die Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) vor Beginn der Spiele am Freitag.

"Wir werden uns dafür einsetzen, der Welt ein schlichtes, sicheres und spannendes olympisches Ereignis zu bereiten, das dem olympischen Motto "schneller, höher, stärker - gemeinsam" gerecht wird", zitierte ihn das Staatsfernsehen. China sei ein entschiedener Anhänger der olympischen Ideale.

Peking ist die erste Stadt, die sowohl Sommer- als auch Winterspiele austrägt. Die bis 20. Februar dauernden Wettkämpfe finden wegen der Corona-Pandemie allerdings unter äußerst strengen Vorsichtsmaßnahmen statt. Alle Teilnehmer können sich nur in abgeschlossenen Kreisläufen bewegen, haben keinen Kontakt zu Land und Leuten außerhalb und müssen sich täglich testen lassen.

