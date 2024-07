Sender entlässt Kommentator nach sexistischer Aussage

Es ist einer der ersten größeren Aufreger bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris: Bob Ballard, ein Kommentator des britischen Senders Eurosport wurde nach sexistischen Aussagen über Schwimmerinnen entlassen. Der Sender erklärte seinen Schritt - und der Journalist entschuldigte sich später für seine Bemerkungen.

Was war passiert? Bei der Übertragung des Schwimm-Staffelfinals der Frauen über 4x100-Meter-Freistil, kam es zur Medaillenübergabe. Als die Australierinnen gerade Gold umgehängt bekommen hatte, sagte Ballard: „Nun, die Frauen werden gerade fertig. Du weißt, wie Frauen sind, sie hängen herum und schminken sich.“

Eurosport trennt sich von Olympia-Kommentator Bob Ballard

Mit ihm kommentierte die Britin Lizzie Simmonds, die einst selbst als Schwimmerin 2008 bei Olympia in Peking an den Start gegangen war. Seine Aussage nannte sie „unerhört“, fügte noch hinzu - „einige Männer tun das auch“. Daraufhin lachte Ballard nur.

Nachdem es massive Kritik an dem Spruch Ballards gegeben hatte, der als Kurzclip vielfach auf Sozialen Medien geteilt wurde, zog Eurosport Konsequenzen und trennte sich von ihm. Der britische TV-Sender veröffentlichte am Sonntagabend ein Statement, in dem es laut der Nachrichtenagentur PA heißt: „Aus diesem Grund wurde er mit sofortiger Wirkung aus unserem Kommentatoren-Plan entfernt.“

Ballard entschuldigte sich für sexistische Äußerung

Am Montagmittag entschuldigte sich Ballard schließlich. „Meine Äußerungen während der Siegerehrung der australischen Freistil-Staffel am Samstag haben einigen Anstoß erregt. Es war nie meine Absicht, irgendjemanden zu verärgern oder herabzusetzen, und falls ich das getan habe, entschuldige ich mich dafür. Ich bin ein großer Befürworter des Frauensports“, schrieb er auf X, ehemals Twitter.

In einem zweiten Post schrieb er noch, er werde das Team des Senders „sehr vermissen“ und wünsche ihm alles Gute für den Rest der Olympischen Spiele. Er beendet sein Statement mit den Worten: „Ich werde keinen weiteren Kommentar abgeben.“