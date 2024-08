Malaika Mihambo gewinnt Silber im Weitsprung

Malaika Mihambo gewinnt die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Die deutsche Weitspringerin, die als Mitfavoritin in das olympische Finale gegangen war, verpasste Gold um eine halbe Fußlänge. Mit 6,98 Metern sprang die 30-Jährige die zweitbeste Weite - besser machte es nur Tara Davis-Woodhall. Die Amerikanerin flog auf 7,10 Meter und ist damit Olympiasiegerin von Paris.

Mihambo gewinnt Olympia-Silber: Gold für Davis-Woodhall

Bronze gewann Jasmine Moore mit 6,96 Metern. Mihambo konnte somit ihren Erfolg von Tokio 2021 nicht wiederholen, als sie sich zur Olympiasiegerin krönte. Sie war auch für Paris eine der großen Goldhoffnungen im deutschen Team. Mit Olympia-Silber dürfte sie dennoch zufrieden sein, da sie in der Vergangenheit mit den Nachwirkungen einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen hatte, die sie sowohl bei Wettbewerben als auch im Training einschränkten.

Im olympischen Weitsprungfinale brauchte sie erst einige Versuche, um wirklich in den Wettbewerb zu kommen. Beim ersten Versuch verschenkte sie beim Absprung zu viele Zentimeter und kam auf nur 6,77 m. Ihren zweiten setzte sie zwar am Brett nahezu perfekt, wollte aber so richtig nicht ins Fliegen kommen und landete bei 6,81 m. Mit dem dritten und vierten Sprung zeigte sie dann jedoch, wozu sie fähig ist. Nach 6.95 m, verbesserte sie sich noch auf 6,98 - und damit von Bronze auf Silber, da Jasmin Moore bei 6,96 Metern gelandet war.

Mihambo verpatzt fünften Versuch in Paris

In den fünften Versuch wollte Mihambo noch einmal alles hineinlegen, um ihren Goldtraum wahr werden zu lassen. Doch im Anlauf schien sie die Konzentration zu verlieren - sie setzte gar nicht erst zum Sprung an, sondern lief direkt durch: Silber für Mihambo, Gold für Davis-Woodhall.

Trotz des verpassten Olympiasieges erweitert Mihambo ihre bereits beeindruckende Liste von Erfolgen. Die gebürtige Heidelbergerin hat in ihrer Disziplin bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Neben Olympia-Gold und -Silber, wurde sie auch bereits Weltmeisterin in den Jahren 2019 und 2022, außerdem Europameisterin 2018 und 2024.