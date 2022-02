Neuer Rekord: Claudia Pechstein als erste Frau mit achtem Olympia-Start

Bereits zum achten Mal ist die Athletin Claudia Pechstein bei den Olympischen Winterspielen angetreten. Die Eisschnellläuferin kämpfte beim 3000-Meter-Lauf am Samstag um die Medaillen.

Als offiziell erste Frau ist die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein zum achten Mal bei der Winterolympiade gestartet. Nur einen Tag nach ihrem Auftritt im Nationalstadion von Peking als Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft bewältigte die 49-Jährige am Samstag ihren ersten Wettkampf im National Speed Skating Oval, der Eissporthalle für die Wettkämpfe im Eisschnelllauf. Über 3000 Meter lief die Berlinerin gleich im ersten Paar 4:17,16 Minuten. Die Ziellinie erreichte sie mit erhobenen Armen sichtlich erleichtert und glücklich.

Pechstein gilt mit fünfmal Gold sowie je zweimal Silber und Bronze als erfolgreichste deutsche Wintersportlerin. Am Freitag hatte die Wintersportlerin gemeinsam mit Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich bei der Eröffnungsfeier das deutsche Team angeführt. Mit ihrer achten Teilnahme an den Winterspielen hat Claudia Pechstein einen neuen Rekord aufgestellt. Bisher hielt der japanische Skispringer Noriaki Kasai den Rekord der meisten Teilnahmen an den Winterolympiaden. Ihren ersten Olympia-Start hatte die 49-Jährige 1992 in Albertville, wo sie über 5000 Meter Dritte geworden war.

Für die Spiele in Peking hatte sich Pechstein nach den Kriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) nur für das Massenstart-Rennen am 19. Februar qualifiziert. Der Startplatz über die 3000 Meter wurde anhand der Weltcup-Ergebnisse vergeben. (dpa)

