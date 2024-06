Mehrkampf-Spezialist Richard führt US-Turner in Paris an

Die deutschen Turner kennen nun die Zusammensetzung der Riege eines Qualifikations-Kontrahenten. Ein Mehrkampf-Spezialist führt das Team der USA an.

Die Turner der USA fahren mit einem starken Team zu den Olympischen Spielen nach Paris. Angeführt wird die fünfköpfige Riege von Frederick Richard, der in Minneapolis die Olympia-Ausscheidung gewann.

Der 20-Jährige setzte sich mit insgesamt 170,500 Punkten aus zwei Mehrkämpfen vor dem ehemaligen Reck-Weltmeister Brody Malone (170,300) durch. Richard hatte bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Antwerpen sowohl im Einzel-Mehrkampf als auch mit dem Team jeweils Bronze gewonnen.

Neben Richard und Malone gehören die WM-Dritten mit der Mannschaft, Asher Hong und Paul Juda, sowie der frühere Pauschenpferd-Weltmeister Stephen Nedoroscik zur Riege für Paris. In der Qualifikation bei den Olympischen Spielen turnt das US-Team zusammen mit der deutschen Mannschaft um den zuletzt angeschlagenen Barren-Weltmeister Lukas Dauser in einer Gruppe.

Die Turn-Wettbewerbe in der Arena Bercy beginnen am 27. Juli mit der Qualifikation der Männer und enden am 5. August mit vier Gerätefinals.

(dpa)