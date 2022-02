Eine Olympia-Medaille für die Geschichtsbücher – und kaum jemand bekommt es mit

Plus Gunda Niemann-Stirnemann holte das erste gesamtdeutsche Gold. Journalistinnen und Journalisten sind bei einem anderen Wettbewerb und verpassen den Triumph.

Die Journalistentraube hat sich an der Abfahrtspiste von Albertville versammelt. Dort erwartet man bei den Winterspielen 1992 von Markus Wasmeier das erste Olympiagold für das wiedervereinigte Deutschland. Doch der Bayer verpasst die Medaille knapp, er wird Vierter. Fast gleichzeitig triumphiert indes eine Eisschnellläuferin aus Thüringen: Gunda Niemann. „Nach dem Rennen stand nur ein kleiner Haufen Journalisten da, weil die meisten bei der Abfahrt waren“, erzählt sie. Erst später wurde ihr die historische Bedeutung der Goldmedaille bewusst, die auch für die damals 25-Jährige die erste bei Olympia ist.