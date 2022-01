Olympia-Serie

"Ich dachte, Olympiasieger gibt es nur im Fernsehen"

Plus In einer Serie erinnern wir an Olympiasiegerinnen und -sieger. Der Nordische Kombinierer Georg Hettich beispielsweise erzählt vom "besten Tag seines Lebens".

Von Lars Müller-Appenzeller

Es ist eine Lawine des Glücks. Hermann Weinbuch, ein mit allen Wassern und Schneeflocken gewaschener ehemaliger Athlet und Meistertrainer der Nordischen Kombination, stürzt im norditalienischen Pragelato einen verschneiten Hang zu Tal und brüllt: „Der Schorsch holt Gold, ich glaub’s nicht!“ Den Nachsatz hätte es nicht gebraucht, so fassungslos überrascht springt Weinbuch an diesem 11. Februar 2006 bei den Olympischen Spielen von Turin durch den Schnee, als gelte es, den Winter auszutreiben. Hermann Weinbuch will dabei sein, teilhaben am Moment der Erkenntnis des damals 27 Jahre alten Georg Hettich. „20 Meter vor dem Ziel habe ich mich umgedreht und gewusst: Jetzt werde ich gleich Olympiasieger“, sagt der Schwarzwälder 16 Jahre später über „den wahrscheinlich besten Tag in meinem Leben“. An dem auch eine SMS seiner heutigen Frau Birgit eine Rolle gespielt hat.

