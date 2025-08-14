Nach Corona: Leichtathletin Schmidt beendet ihre Saison

Leichtathletin Alica Schmidt beendet ihre Saison nach einer Corona-Infektion vorzeitig. Sie sei «nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen», berichtete die 26-Jährige in einem Video an ihre 5,5 Millionen Follower bei Instagram gerichtet. «Es hätte leider keinen Sinn mehr gemacht, weiter Wettkämpfe zu rennen.»

Sie wolle erneut einen Arzt aufsuchen, um sicherzustellen, dass sie nach der Corona-Infektion nichts verschleppt habe. «Ein bisschen merke ich es immer noch und habe immer noch nicht zu meiner hundertprozentigen Gesundheit zurückgefunden», sagte Schmidt.

Halbfinal-Aus bei deutschen Meisterschaften

Die Olympia-Staffelteilnehmerin von Paris war zuletzt von den 400 Metern auf die doppelt so lange Distanz über 800 Meter umgestiegen. Bei den deutschen Meisterschaften in Dresden schied sie vor gut zwei Wochen im Halbfinale aus. Von einer Qualifikation für die WM in Tokio Mitte September war Schmidt weit entfernt.