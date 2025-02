Thomas Bach nach dem 23. Juni kein IOC-Mitglied mehr

Der noch amtierende Präsident Thomas Bach wird nach dem 23. Juni kein offizielles Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees mehr sein. Der Exekutivrat des IOC stimmte dem Rücktrittsgesuch Bachs zu. An diesem Tag soll die Amtsübergabe an den neuen Präsidenten erfolgen, der am 20. März bei der IOC-Session im griechischen Costa Navarino gewählt wird.

Bach räumt den höchsten IOC-Posten nach zwölf Jahren am Ende seiner zweiten Amtsperiode. Der Team-Olympiasieger im Fechten von 1976 hatte seine Entscheidung, nicht noch einmal zu kandidieren, am Ende der Sommerspiele in Paris verkündet. Für einen weiteren Anlauf des 71-Jährigen hätte die olympische Charta geändert werden müssen.

Wer folgt auf Bach?

Um das IOC-Spitzenamt bewerben sich sechs Männer und eine Frau. Einer der Bewerber ist der Brite Sebastian Coe (68), der als Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes als eine Art Gegenspieler zu Bach und dessen Maßnahmen gilt.