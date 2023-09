Europa League 2023/24: Olympiakos gegen SC Freiburg live im Free-TV und Stream sehen

Olympiakos gegen den FC Freiburg live im Free-TV und Stream: Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und können einen Live-Ticker zur Europa League nutzen.

Der erste Gegner für den SC Freiburg in der Europa League 2023/24 ist Olympiakos Piräus. Der griechische Verein konnte sich zuletzt in der 2. Runde der Europa League-Play-offs überzeugend mit 3:0 gegen Čukarički und mit 4:0 gegen Lamia durchsetzen. Lediglich gegen Kifisia reichte es nur für ein Unentschieden. Dennoch hat der Verein bewiesen, dass es einen guten Grund dafür gibt, dass er in der Europa League spielt.

Durch die Play-offs musste der SC Freiburg nicht. Für den Bundesliga-Verein startet die Europa League direkt mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase. In der vergangenen Saison schafften es die Freiburger bis ins Achtelfinale des Turniers, wo sie sich Juventus Turin geschlagen geben mussten. Das letzte Spiel gegen Olympiakos war am 5. Spieltag der Gruppenphase und ging unentschieden aus. Um sich die Chancen auf einen erneuten Einzug ins Achtelfinale nicht unnötig schwer zu machen, benötigt der SC Freiburg diesmal einen Sieg gegen die Griechen.

Wann ist der Termin des Spiels? Gibt es einen Liveticker? Wird die Partie auch live im Free-TV und Stream übertragen? Alle Antworten finden Sie hier bei uns.

Europa League 2023/24: Termin und Uhrzeit des Spiels Olympiakos - Freiburg

Ein Blick in den Spielplan der Europa League 2023/24 zeigt: Der 1. Spieltag der Gruppenphase beginnt am 21. September. An dem Tag findet auch direkt das Aufeinandertreffen von Freiburg und Olympiakos statt. Der Termin der Partie ist damit bereits am 21. September, Uhrzeit des Anpfiffs ist abends um 21.00 Uhr. Gespielt wird in der Heimat von Olympiakos, im Georgios-Karaisakis-Stadion in Piräus.

Übertragung von Olympiakos gegen Freiburg in der Europa League live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Europa League 2023/24 findet hierzulande bei RTL statt. Der Sender zeigt an jedem Spieltag mehrere Spiele der Europa League live. Nicht alle davon sind allerdings im TV-Programm von RTL zu sehen. Einige der Spiele sind ausschließlich im Stream auf RTL+ verfügbar. Das Auftaktspiel des SC Freiburg in der neuen Europa League-Saison hat es allerdings ins Hauptprogramm auf RTL geschafft.

Gleichzeitig lässt sich das Spiel Olympiakos Piräus gegen Freiburg live im Stream sehen. Wem dieses Angebot lieber ist, der kann also auch die im TV gezeigten Spiele auf dem sendereigenen Streamingdienst sehen. Um diese Möglichkeit wahrnehmen zu können, wird allerdings ein Abo bei RTL+ benötigt. Ein solches kostet zwischen 6,99 Euro und 18,99 Euro im Monat.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um Termin und Übertragung des Spiels Olympiakos gegen Freiburg zusammengetragen:

Spiel: Olympiakos Piräus - SC Freiburg , 1. Spieltag der Gruppenphase der Europa League 2023/24

- , 1. Spieltag der der 2023/24 Datum: Donnerstag, 21. September 2023

Donnerstag, 21. September 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Georgios-Karaisakis-Stadion, Piräus , Griechenland

Georgios-Karaisakis-Stadion, , Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: Aufstellung und Ergebnisse beim Spiel Olympiakos - Freiburg

Wer das Spiel nicht live im Free-TV sehen kann, dem steht natürlich auch beim Spiel Olympiakos - Freiburg unser Live-Ticker zur Verfügung. Dieser versorgt Sie bereits vorab mit allen wichtigen Infos zum Spiel. Von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum aktuellen Spielgeschehen während der Partie werden Sie über alles auf dem Laufenden gehalten. Selbstverständlich findet sich dort auch das Ergebnis des Spiels.

Olympiakos vs. Freiburg: Bilanz der vergangenen Europa League-Saison

In der vergangenen Europa League-Saison sind Olympiakos und Freiburg ebenfalls zweimal in der Gruppenphase des Turniers aufeinandergetroffen. Das erste Spiel am 2. Spieltag konnte damals der SC Freiburg mit 3:0 klar für sich entscheiden. Das Rückspiel am 5. Spieltag hingegen endete 1:1 mit einem Unentschieden. Freiburg konnte danach dennoch ins Achtelfinale vorrücken, während Olympiakos aus dem Turnier ausschied.