Olympique Lyon – Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung, Termin und Uhrzeit

Die UEFA Europa League ist der zweitwichtigste europäische Vereinswettbewerb. In der Saison 2024/25 wurde das Format geändert: Alle 36 Teams spielen in einer gemeinsamen Liga, wobei jedes Team acht Spiele (je vier Heim- und Auswärtsspiele) bestreitet. Die besten acht Mannschaften ziehen direkt ins Achtelfinale ein, während die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 in Play-offs um die verbleibenden Plätze kämpfen. Der Wettbewerb wird anschließend im K.-o.-System fortgesetzt. Der Sieger qualifiziert sich für die Champions League 2025/26.

Aus Deutschland hatten sich Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim für die Europa League qualifiziert. In der Bundesliga haben die Hessen nach der Auftaktniederlage gegen Borussia Dortmund bisher eine beeindruckende Saison hingelegt und stehen im Moment mit 27 Punkten auf Platz 2 - direkt hinter dem Abo-Sieger FCB (33 Punkte). Apropos Hoffenheim: Die rangieren in der Bundesliga auf dem nicht besonders prickelnden Platz 14 und mischen auch in der Europa League (auf Platz 25) ziemlich weit unten mit.

Eintracht Frankfurt dagegen steht am 6. Spieltag der Europa League vor einer spannenden Herausforderung: Am Donnerstagabend gastieren die Hessen beim französischen Traditionsverein Olympique Lyon.

Die Frankfurter sind in der Europa League ungeschlagen und stehen mit 13 Punkten aus fünf Spielen auf Platz 3 der Liga. Zuletzt gewann die Mannschaft von Dino Toppmöller knapp mit 2:1 beim FC Midtjylland und ist auf direktem Kurs ins Achtelfinale.

Olympique Lyon allerdings steht mit zehn Punkten ebenfalls gut da und will mit einem Heimsieg an Frankfurt vorbeiziehen. Die Partie verspricht daher ein spannendes Duell zweier Top-Teams, bei dem es um die Tabellenführung und die direkte Qualifikation für die nächste Runde geht.

Wann findet das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Lyon in der Europa League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Die Antworten auf alle Fragen und weitere Fakten haben wir für Sie recherchiert.

Olympique Lyon gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Europa League 2024/25 findet das Spiel zwischen Olympique Lyon und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, 12. Dezember 2024, statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr im Groupama Stadium im französischen Décines-Charpieu. Das ist eine Nachbargemeinde von Lyon. Die Arena, auch als „Parc OL“ bekannt, hat eine Kapazität von knapp 60.000 Plätzen. Sie ist damit das drittgrößte Fußballstadion Frankreichs.

Olympique Lyon vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am sechsten Spieltag

Die Übertragungsrechte der EL-Saison 2024/25 liegen bis 2027 exklusiv bei der Kölner Mediengruppe RTL Group. Damit ist sichergestellt, dass einzelne Europa-League-Spiele auch im Free-TV verfolgt werden können – bei RTL oder Nitro. Der Begegnung Lyon gegen Frankfurt läuft gratis bei RTL.

Insgesamt werden alle Partien beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ ausgestrahlt. Für einen Obolus ab 5,99 Euro pro Monat kann man die Spiele dort sehen.

Doch zurück zu dieser Begegnung, die im Free-TV läuft.

Spiel : Olympique Lyon – Eintracht Frankfurt, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 6 von 8

Datum : 12. Dezember 2024

Uhrzeit : 21 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort : Groupama Stadium in Décines-Charpieu (Frankreich)

Übertragung im Free-TV : RTL

Übertragung im Pay-TV : ---

Übertragung im Live-Stream : RTL+

Olympique Lyon gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Ein direkter Vergleich zwischen den beiden Teams existiert nicht, da sie bislang noch nie aufeinandergetroffen sind. Das macht die bevorstehende Begegnung umso spannender, da keine Erfahrungswerte aus vorherigen Duellen vorliegen.