Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Am 2. Spieltag der Champions League Saison 22/23 trifft Olympique Marseille in der Gruppenphase auf Eintracht Frankfurt. Einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Eintracht Frankfurt hat es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Champions League geschafft und tritt in der Gruppenphase am 2. Spieltag gegen Olympique Marseille an. Wenn man es ganz genau nimmt haben die Frankfurter vorher bereits schon einmal in der Königsklasse gespielt: 1960 nahm die Eintracht als deutscher Meister am Europapokal der Landesmeister teil. So hieß der Vorgänger der UEFA Champions League, die in ihrer aktuellen Form seit 1992 besteht. Doch nicht nur die Teilnahme von Frankfurt an der Champions League ist historisch, denn zum ersten Mal haben sich gleich fünf deutsche Mannschaften für das europäische Turnier der Spitzenvereine qualifiziert. Auch der RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Bayern München stellen sich in der Gruppenphase des Wettbewerbs den besten Mannschaften Europas.

Wann findet das Gruppenspiel zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wir liefern die Antworten auf diese Fragen und haben außerdem einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Nach der Auslosung der Gruppen Ende August wurde der offizielle Spielplan der Champions League 22/23 festgelegt. Das Spiel zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt findet am 13. September 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr im Stade Vélodrome in Marseille.

Marseille gegen Frankfurt: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Wenn Sie die Spiele der Champions League Saison 22/23 live und in voller Länger verfolgen möchten, dann kommen Sie um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum. Während es einige ausgewählte Spiele mit deutscher Beteiligung am Dienstag bei Amazon Prime Video zu sehen gibt, werden alle übrigen Partien exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN gezeigt. Nur das Finale im Juni 2023 gibt es im Free-TV im ZDF zu sehen. Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Gruppenspiels zwischen Marseille und Frankfurt haben wir hier für Sie.

Spiel: Olympique Marseille vs. Eintracht Frankfurt , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23, 2. Spieltag

vs. , der 2022/23, 2. Spieltag Datum: Mittwoch, 13. September 2022

Mittwoch, 13. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stade Vélodrome, Marseille

Stade Vélodrome, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Marseille vs. Eintracht Frankfurt

Wenn Sie aktuell weder bei Amazon Prime Video noch bei DAZN über ein kostenpflichtiges Abo verfügen, aber trotzdem bei der Begegnung zwischen Marseille und Frankfurt nichts verpassen möchten, dann probieren Sie doch einmal unseren Live-Ticker aus. Der liefert alle Highlights des Spiels als Kommentar und informiert Sie natürlich auch über alle Tore, Karten und Auswechslungen. Unser Datencenter hat darüber hinaus umfassende Infos zur aktuellen Champions League Saison 22/23. Hier gelangen Sie zum Live-Ticker:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream findet auf zwei verschiedenen Streaming-Plattformen statt. Während Amazon Prime Video an jedem Spieltag eine Begegnung am Dienstag im Live-Stream zeigt, hat der Streaming-Anbieter DAZN die Rechte zur Übertragung aller übrigen Begegnungen des europäischen Turniers. Im Free-TV gibt es bis auf das Finale keine CL-Spiele zu sehen und auch der Pay-TV-Sender Sky hat aktuell keinerlei Übertragungsrechte für die Königsklasse.

Olympique Marseille gegen Eintracht Frankfurt: Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind sich die beiden Vereine bisher erst zwei Mal begegnet. Beide Spiele fanden im Rahmen der Europa League Gruppenphase 2018 statt. Damals hatte Frankfurt klar die Nase vorn: Im Hinspiel gewannen die Frankfurter mit 2:1 und im Rückspiel konnte sich die Eintracht mit einem klaren 4:0 gegen Marseille durchsetzen. Seither hat sich die französische Mannschaft aber stark verbessert und auch aktuell ist Marseille einer der Top-Vereine in der französischen Ligue 1. Auf der anderen Seite hat Frankfurt als Sieger der Europa League im Turnier-Format unverkennbare Qualitäten bewiesen. Es verspricht also ein spannendes Duell zu werden. (AZ)