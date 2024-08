Bitte nicht stören: Kein Biles-Foto für deutsche Handballer

Beim Essen stört man nicht - auch nicht bei den Olympischen Spielen. Diese Erfahrung mussten die Handball-Nationalspieler in Paris mit Turn-Superstar Simone Biles machen. «Wir haben sie leider in der Mensa getroffen und waren so dreist, nach einem Foto zu fragen, während sie noch aß. Da haben wir einen Korb bekommen», berichtete Renars Uscins in einem Interview der «Sport Bild». «Juri Knorr war am Ende derjenige, der sie gefragt hat. Die anderen haben gesagt, das können wir doch jetzt nicht machen. Wir sind einfach vorbeigegangen, Juri hat sich getraut.»

