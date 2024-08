Olympische Spiele Bol führt Oranje zu Staffel-Triumph - Kugel-Gold für Crouser

Wenn es um Titel im Kugelstoßen geht, ist Ryan Crouser kaum zu schlagen. Der Amerikaner holt auch Gold in Paris. Der Sieg in der 4x400-Meter-Mixed-Staffel geht an die Niederlande.