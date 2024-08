Bundestrainer muss Sprint-Asse aufrichten - «Ist nicht ohne»

Bahnrad-Bundestrainer Jan van Eijden war vor allem als Mentalcoach gefragt. «Das ist nicht ohne», sagte der frühere Weltmeister, nachdem Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich im Keirin die erhoffte Einzelmedaille verpasst hatten: «Beide sind super enttäuscht. Ich bin auch für beide enttäuscht, weil sie mehr draufhaben.»

Hinze hatte im Finale am Donnerstag den fünften Platz belegt, die zweimalige Keirin-Weltmeisterin Friedrich war nach einem taktischen Fehler im Halbfinale ausgeschieden und musste sich mit Platz sieben begnügen. «Ich habe keinen klaren Kopf behalten. Ich bin gefahren, wie ich nie gefahren bin. Passiv, nicht aktiv. Das kenne ich selber nicht von mir. Manchmal gehen die Nerven bei uns auch durch. Es lastet viel Druck auf uns», räumte Friedrich ein.

Sie könne da offen drüber reden, «weil ich das alles schon durchlebt habe», so Friedrich, die genauso wie Hinze auch vor drei Jahren in Tokio in den Einzeldisziplinen Keirin und Sprint ohne Medaille geblieben war. «Abhaken und das nächste Rennen fahren. Es ist einfach Sport. Ich weiß, dass meine Beine sehr gut sind», meinte Hinze.

Nächste Chance im Sprint

Schon heute geht es am Nachmittag mit der Sprint-Qualifikation weiter. «Jetzt geht es darum, sich für das Sprintturnier mental drauf vorzubereiten. Denn da ist noch eine Medaille zu holen», sagte van Eijden, der aber auch weiß, dass «das Level bei den Frauen hoch ist». Schon im Teamsprint hatte das Duo zusammen mit Pauline Grabosch das erhoffte Gold verpasst und letztlich Bronze geholt.

Es ist die nächste und auch die letzte Chance, die erste Einzel-Medaille seit dem legendären Sprint-Gold in Rio de Janeiro vor acht Jahren von Rekord-Weltmeisterin und heutige ZDF-Expertin Kristina Vogel zu holen. Die zweimalige Olympiasiegerin, die damals bei ihrem Triumph im Finale gar den Sattel verlor, hatte es stets verstanden, bei den absoluten Höhepunkten abzuliefern.

