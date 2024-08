Erst Gruppensieg, dann Gold: Hockey-Herren wollen mehr

Der freie Tage nach der vorzeitigen Qualifikation fürs Olympia-Viertelfinale kam den deutschen Hockey-Weltmeistern gerade recht. «Wir hatten vier Spiele in fünf Tagen, das gibt es so bei keinem anderen Turnier. Die Intensität ist schon besonders krass», sagte Bundestrainer André Henning. Nach dem entspannten Donnerstag soll heute (20.15 Uhr) Platz eins in der Vorrundengruppe A mit einem Erfolg gegen Großbritannien perfekt gemacht werden, um sich die bestmögliche Ausgangsposition für die K.-o.-Runde zu schaffen.

«Wir wollen den Gruppensieg und brauchen dafür den nächsten Dreier», sagte Henning. Dafür stand am Donnerstag Entspannung auf dem Programm. Die Hitze wurde gemieden, Sport nur im Fernsehen im olympischen Dorf geschaut. «Das Turnier fängt jetzt richtig an, jetzt kommen die heißen Spiele», sagte Kapitän Niklas Wellen, der gegen Europameister Niederlande zuletzt das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg geschossen hatte.

«Wir haben die Hälfte der Spiele gespielt, wir wollen ins Finale, wir wollen Gold holen», sagte Wellen. Schlüssel dazu soll neben der effektiven Offensive vor allem die starke Verteidigung sein. «Fünf Gegentore in vier Spielen - das ist eine brutale Statistik. Ich glaube, die Defensive steht sehr, sehr gut», sagte Wellen.