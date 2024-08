Hockey-Frauen verlieren zum Gruppen-Abschluss

Die deutschen Hockey-Frauen haben die Gruppenphase bei den Olympischen Spielen in Paris mit einer Niederlage beendet. Die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg unterlag im Stade Yves-du-Manoir gegen Belgien 0:2 (0:2) und musste sich im fünften Vorrundenspiel zum zweiten Mal geschlagen geben. Zuvor war gegen den Gold-Favoriten Niederlande beim 1:2 schon nichts zu holen.

Im Viertelfinale geht es am Montag für den Gruppen-Dritten gegen Argentinien um den Einzug in die nächste Runde. Den Einzug in die Runde der besten Acht hatte die deutsche Auswahl vor der Partie sicher. Gegen Vize-Europameister Belgien verpasste das deutsche Team auch die erhoffte Revanche für die Halbfinalniederlage bei der Heim-EM im vergangenen Jahr.