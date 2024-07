Judo-Duo Wandtke und Starke scheitert im Achtelfinale

Die deutschen Judoka Igor Wandtke und Pauline Starke sind bei den Olympischen Spielen in Paris kurz nacheinander ausgeschieden. Das Duo vom Judo-Team Hannover kam in der stimmungsvollen Champ-de-Mars-Arena nicht über das Achtelfinale hinaus und hat damit keine Chance mehr auf eine Medaille.

Sowohl der WM-Fünfte Wandtke in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm im Duell mit dem Kanadier Arthur Margelidon als auch Starke in der 57-Kilo-Kategorie gegen die Mongolin Enkhriilen Lkhagvatogoo mussten in die Verlängerung, den sogenannten Golden Score. Dort kassierten sie dann jeweils ihre dritte Strafe und schieden aus.

Der Deutsche Judo-Bund wartet bei den Spielen in Frankreich damit weiter auf die erste Medaille. Große Hoffnungen ruhen auf Eduard Trippel, der vor drei Jahren in Tokio Olympia-Silber holte und am Mittwoch in der Klasse bis 90 Kilogramm startet. Der Star im Team ist Weltmeisterin und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner, die am Donnerstag in der Klasse bis 78 Kilogramm auf die Matte geht.