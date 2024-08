Keine Medaille für Windsurferin Steinlein

Die deutsche Windsurferin Theresa Steinlein hat es bei den Olympischen Spielen nicht in die Medaillenentscheidung geschafft. Die 22-Jährige schied vor der Küste von Marseille im Viertelfinale knapp aus. Die Oberbayerin lag in dem Lauf zunächst in Führung, überquerte am Ende aber nur als Dritte die Ziellinie und verpasste damit einen der ersten zwei Plätze für den Einzug ins Halbfinale. Gold ging an die Italienerin Marta Maggetti.

Steinlein war erst vor vier Jahren in die neu-olympische Windsurf-Disziplin IQFoil eingestiegen, fand dann aber schnell den Anschluss an die Weltspitze. Sie war die einzige deutsche Windsurferin bei diesen Spielen. Bei den Männern war Ex-Weltmeister Sebastian Kördel als Medaillen-Mitfavorit schon nach der Hauptrunde ausgeschieden.